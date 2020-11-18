Фото нового Kia Sportage, купеобразный конкурент BMW X4 от Infiniti и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Первые фото нового Kia Sportage для Китая, купеобразный кроссовер Infiniti, который будет конкурировать на рынке с BMW X4, новые дорожные знаки для самокатов и моноколёс и другие события среды, 18 ноября 2020 года.
Основательно обновлённую версию кроссовера Kia Sportage для Китая удалось сфотографировать во время подготовки к его премьере на автосалоне в Гуанчжоу. Кроссовер выйдет на рынок под названием Sportage Ace, получит усовершенствованное шасси и расширенный набор мультимедийного оборудования.
Компания Infiniti представила новый купеобразный кроссовер QX55, который будет конкурировать на рынке с моделями BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. От соплатформенного QX50 новинка отличается полностью новой внешностью и настройками подвески. Мотор у моделей будет один на двоих.
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