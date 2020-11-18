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Фото нового Kia Sportage, купеобразный конкурент BMW X4 от Infiniti и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Первые фото нового Kia Sportage для Китая, купеобразный кроссовер Infiniti, который будет конкурировать на рынке с BMW X4, новые дорожные знаки для самокатов и моноколёс и другие события среды, 18 ноября 2020 года.

Основательно обновлённую версию кроссовера Kia Sportage для Китая удалось сфото­графи­ровать во время подготовки к его премьере на авто­салоне в Гуанчжоу. Кроссовер выйдет на рынок под назва­нием Sportage Ace, получит усовер­шен­ство­ванное шасси и расширенный набор мульти­медийного оборудования.

Компания Infiniti представила новый купе­образный кроссовер QX55, который будет конкури­ровать на рынке с моделями BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. От соплат­форменного QX50 новинка отличается полностью новой внешностью и настройками подвески. Мотор у моделей будет один на двоих.

МВД и Минтранс выдвинули инициативу примене­ния отдельных дорожных знаков для средств индивиду­альной мобиль­ности (СИМ): электро­самокатов, моноколёс, сегвеев и им подобных.

Компания Honda продемонстри­ровала, как будет выглядеть семейство Civic 11-го поколения, пред­ставив пред­серийный прототип. Новинка сохранит прежнюю платформу, но получит совер­шенно новую внешность и станет более техно­логичной.

Американское федеральное Агентство по защите окружающей среды опубликовало сертифи­цированные данные по расходу топлива гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport. За год средне­стати­стиче­ский владелец гиперкара потратит на бензин более 300 тысяч рублей.

Что может прятаться за шильдиком Sport? Иногда — что угодно, кроме спорта...

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