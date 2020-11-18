Фото нового Kia Sportage, купеобразный конкурент BMW X4 от Infiniti и другие новости дня

Компания Infiniti представила новый купе­образный кроссовер QX55, который будет конкури­ровать на рынке с моделями BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. От соплат­форменного QX50 новинка отличается полностью новой внешностью и настройками подвески. Мотор у моделей будет один на двоих.