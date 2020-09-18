Новый способ заработка на автомобилях в Москве, беспилотники АвтоВАЗа и другие новости дня
Редакция Авто.ру
«Народный каршеринг» для москвичей, беспилотники на АвтоВАЗе, роскошная квартира от дизайнеров Porsche, поставки элитных Аурусов за 18 миллионов рублей и другие события пятницы, 18 сентября 2020 года.
Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил о разработке и скором запуске программы «Народный каршеринг». С её помощью сдать в поминутную аренду свой автомобиль сможет каждый москвич.
АвтоВАЗ перешёл на сборку Lada Granta с помощью автономных тележек, которые без участия человека обеспечивают поставку комплектующих на линию. Посмотрите на технологию под названием AGV, позаимствованную у Renault.
Дизайнеры марки Porsche и малайзийская девелоперская компания M101 опубликовали изображения совместного проекта — высокотехнологичного жилого комплекса Skywheel. Помимо фирменных дизайнерских черт дом получит ещё и колесо обозрения на 52-м этаже.
Компания Skoda представила новую версию модели Octavia с обозначением e-Tec. Лифтбек и универсал впервые получили умеренно-гибридную силовую установку на базе турбомотора объёмом 1,0 литр.
Подготовка к началу конвейерной сборки российских премиальных автомобилей бренда Aurus в Татарстане идёт по графику. Первые седаны Senat будут собраны и готовы к отправке клиентам в мае 2021 года. А через год на конвейер встанет внедорожник Komendant.
На просторах нашей необъятной родины можно встретить множество интересных и уникальных автомобилей, построенных в единственном экземпляре. Сегодня мы посвящаем этим невоспетым героям целую статью!
Kia Rio вслед за обновлёнными одноклассниками спешит освежиться рестайлингом с плюшками. Просто чтобы было. Разбираемся, что изменилось после рестайлинга, а что осталось как раньше...