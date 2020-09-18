Новый способ заработка на автомобилях в Москве, беспилотники АвтоВАЗа и другие новости дня

Подготовка к началу конвейерной сборки российских премиальных автомобилей бренда Aurus в Татарстане идёт по графику. Первые седаны Senat будут собраны и готовы к отправке клиентам в мае 2021 года. А через год на конвейер встанет внедорожник Komendant.