Самый бешеный пикап, первые фото серийного внедорожника Комендант и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Мощнейший пикап в мире, первые фото «заряженного» седана Hyundai Sonata и серийного внедорожника Комендант, самые крутые машины Сильвестра Сталлоне и другие события вторника, 18 августа 2020 года.
Компания Ram представила модель 1500 TRX с 712-сильным компрессорным двигателем V8. Она стала самым мощным серийным полноразмерным пикапом в мире, значительно опередив 450-сильный Ford F-150 Raptor.
В Сети появилось первое изображение «заряженной» модификации седана Hyundai Sonata, замеченной в Южной Корее. Спорт-седан получит турбомотор от Genesis G80 и более агрессивную внешность.
В базе Роспатента опубликованы изображения российского роскошного внедорожника Aurus Komendant. На иллюстрациях продемонстрирован дизайн серийной версии модели.
Кроссовер Renault Duster первого поколения, который всё ещё представлен на некоторых рынках, обновился в Индии. Основное нововведение — это турбомотор объёмом 1,3 литра, который в России устанавливается на модели Arkana и обновлённый Kaptur.
Стоимость первого российского городского электрокара Zetta составит 550 тысяч рублей за базовую версию. Это на 100 тысяч рублей больше первоначальной цены, которую разработчик называл после премьеры электрокара полтора года назад.
В базе Роспатента опубликованы изображения электрического мотоцикла, который войдёт в семейство Aurus. Сначала он будет участвовать в сопровождении кортежа высокопоставленных чиновников и первых лиц государства, а в 2023 году поступит в свободную продажу.
Если вы думаете, что один из самых брутальных актёров современности обладает своеобразным автомобильным вкусом, то вы... абсолютно правы. Только посмотрите на эти крутейшие машины! Сделали для вас подборку любимых «ласточек» Сталлоне.