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Какие моторы будут у нового Land Cruiser, самый дорогой Майбах и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Какие моторы получит новый Toyota Land Cruiser, как выглядит самый дорогой Майбах с V12, сколько стоит Lada Granta с новым 90-сильным мотором и другие события вторника, 18 мая 2021 года.

В инстаграм-аккаунте land.cruiser.300 выложили технические характеристики двигателей, с которыми Land Cruiser нового поколения появится в продаже. Утверждается, что данные имеют официальное происхождение. Согласно приведённым цифрам, отказ от двух цилиндров не помешает Тойоте сделать моторы мощнее нынешних V8.

Компания Mercedes-Benz открыла приём заказов на две модификации флагманского седана Maybach S-класса в Германии. Помимо базовой стоимости обеих версий производитель озвучил и характеристики самой дорогой — той, что получит шестилитровый V12. И она оказалась слабее, чем ожидалось.

АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Granta с новым двигателем — модернизированной версией хорошо известного восьмиклапанного мотора объёмом 1,6 литра.

На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт 22 мая во Флориде, выставят на продажу редкий микрокар FMR TG 500 Tiger. Он построен на базе знаменитого «кабиненроллера» марки Messerschmitt, но благодаря новому мотору куда быстрее: «Тигр» способен разогнаться до 125 км/ч.

На Авто.ру появилось объявление о продаже необычной модификации внедорожника ВАЗ-2121: продавец утверждает, что на самом деле это не «Нива», а «Лаура» — бронированная версия модели для инкассаторов. Причём не простая, а основательно доработанная.

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