Большой кроссовер для России, «космический» Hyundai с «планшетом» и другие события дня
Редакция Авто.ру
Сколько будет стоить самый большой и дорогой кроссовер Chery в России, как выглядят «космический» минивэн от Hyundai и новый Peugeot 308, авария нового Ferrari спустя шесть часов после покупки и другие события четверга, 18 марта 2021 года.
В России стартовали продажи самого крупного и дорогого кроссовера марки Chery — модели Tiggo 8 Pro. Кроссовер получил два турбомотора на выбор, семь мест в салоне, широкий набор бортового оборудования, но остался переднеприводным. Цена — от
Компания Hyundai опубликовала изображения экстерьера и салона нового минивэна Staria, который должен заменить собой нынешний H-1. Вэн получил футуристичный дизайн кузова и необычные решения водительской зоны и сможет перевозить до 11 пассажиров.
Компания Peugeot представила новое поколение хэтчбека 308. Пятидверка стала чуть крупнее и обзавелась полностью новой внешностью в фирменной стилистике марки. Для 308-го французы разработали множество новых опций и снабдили хэтч сразу двумя вариантами подзаряжаемых гибридных установок (но сохранили и набор традиционных ДВС).
На Facebook в группе под названием Lada in Europa Club появилась фотография автовоза, гружённого внедорожниками Lada Niva Travel и трёхдверными Lada Niva Legend. А на YouTube-канале Made in Russia, принадлежащем одноимённой немецкой компании, опубликовано некое подобие рекламы Lada Niva Travel для немецких покупателей.
Житель Германии прождал в очереди около года приобретённый суперкар Ferrari F8 Tributo, а разбил спустя всего шесть часов после выезда из автосалона. Машина стоимостью 31,7 миллиона рублей ушла под списание.