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Как выглядит новый Кашкай, цены на Дастер-2 для России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Первые фото нового Nissan Qashqai с двухъярусной оптикой, российские цены на новый Renault Duster, распродажа машин из коллекции экс-чемпиона Фор­мулы-1, забытый в гараже на 14 лет УАЗ и другие события четверга, 18 февраля 2021 года. 

Компания Nissan официально представила вседорожник Qashqai нового поколения в версии для европейского рынка. Кроссовер обзавёлся новой внешностью в фирменном стиле (особые приметы — двухъярусная оптика и контрастная крыша), основательно доработанным салоном и силовой установкой e-Power, в которой ДВС не имеет доступа к колёсам.

Компания Renault опубликовала полный прайс-лист на новое поколение российского кроссовера Renault Duster. Кроссовер получил четыре варианта комплектаций и «привет­ственную» особую серию Edition One, четыре двигателя и увеличенный ценник. Базовая стоимость кроссовера выросла на 33 тысячи рублей, максимальная — почти на 200 тысяч.

Дилеры компании Hyundai обратились с петицией в РоАД (Российская ассоци­ация авто­дилеров) и готовы дойти до ФАС с просьбой ввести ограни­чения на онлайн-торговлю авто­мобилями. Как уточняет «Новый проспект», продажа машин напрямую через сайт марки лишает их побочных доходов и может привести к массовому банкротству.

Звезда Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь принадлежащих ему спорткаров. Один BMW, два Мерседеса и сразу пять Ferrari, пишет Autobild.

Купленный в 2007 году внедорожник УАЗ Хантер владелец предпочёл не использовать, а хранить в гараже. Теперь машину с пробегом всего 500 километров он решил продать. На Авто.ру она выставлена за 520 000 рублей, при том что цены на модель сейчас стартуют с 827 000 рублей.

Да, это свершилось. После десятка лет на конвейере знакомый всем и каждому Mitsubishi Outlander третьего поколения уходит на покой, пропуская вперёд абсолютно новый кроссовер. Но в чём яркая новинка принципиально отличается от прежнего «Аута» и чем способна удивить? Собрали для вас главные факты о вседорожнике, который должен навестить Россию.

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