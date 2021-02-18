Как выглядит новый Кашкай, цены на Дастер-2 для России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первые фото нового Nissan Qashqai с двухъярусной оптикой, российские цены на новый Renault Duster, распродажа машин из коллекции экс-чемпиона Фор
Компания Nissan официально представила вседорожник Qashqai нового поколения в версии для европейского рынка. Кроссовер обзавёлся новой внешностью в фирменном стиле (особые приметы — двухъярусная оптика и контрастная крыша), основательно доработанным салоном и силовой установкой e-Power, в которой ДВС не имеет доступа к колёсам.
Компания Renault опубликовала полный прайс-лист на новое поколение российского кроссовера Renault Duster. Кроссовер получил четыре варианта комплектаций и «приветственную» особую серию Edition One, четыре двигателя и увеличенный ценник. Базовая стоимость кроссовера выросла на 33 тысячи рублей, максимальная — почти на 200 тысяч.
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Купленный в 2007 году внедорожник УАЗ Хантер владелец предпочёл не использовать, а хранить в гараже. Теперь машину с пробегом всего 500 километров он решил продать. На Авто.ру она выставлена за 520 000 рублей, при том что цены на модель сейчас стартуют с 827 000 рублей.
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