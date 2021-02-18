Как выглядит новый Кашкай, цены на Дастер-2 для России и другие события дня

Купленный в 2007 году внедорожник УАЗ Хантер владелец предпочёл не использовать, а хранить в гараже. Теперь машину с пробегом всего 500 километров он решил продать. На Авто.ру она выставлена за 520 000 рублей, при том что цены на модель сейчас стартуют с 827 000 рублей.