Уникальный «Москвич», обнаруженный в Италии, проблемы с техосмотром и другие события дня

На чём лучше всего поехать за туманом и запахом тайги? Конечно, на тюнингованных внедорожниках, в которых можно ещё и переночевать. Впрочем, в этой подборке вы найдёте не только дома, но и офисы, гаражи и даже сауны на колёсах. Бонус — все эти чудо-машины можно купить на Авто.ру прямо сейчас!