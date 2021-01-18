Уникальный «Москвич», обнаруженный в Италии, проблемы с техосмотром и другие события дня
Редакция Авто.ру
Продажа нового «Москвича» 1978 года в Италии, когда ждать сложностей с прохождением техосмотра, на сколько подешевеет самый дорогой китайский кроссовер в России и другие события понедельника, 18 января 2021 года.
На сайте объявлений Autoscout появилось предложение приобрести советский универсал «Москвич»-2137. Пробег автомобиля 1978 года выпуска составляет всего 1500 километров, машина никогда не стояла на учёте.
Российский союз автостраховщиков заявил о возможном возникновении дефицита операторов техосмотра в России. Как пишет «КоммерсантЪ», в РСА связывают это с введением с 1 марта новой системы прохождения ТО. Следствием очередей на процедуру могут стать сбои в системе реализации полисов ОСАГО.
Компания Geely может расширить список комплектаций кросс-купе Tugella, сейчас состоящий из единственного варианта Flagship, за счёт более доступной версии Luxury. Некоторые российские дилеры марки уже публикуют соответствующие предложения.
Калифорнийский стартап Alpha представил заряженную версию (Performance Edition) первого электрокара под названием Ace Coupe, дебютировавшего в конце прошлого года. Новинка отличается более агрессивной внешностью и другой силовой установкой.
В YouTube на канале Misha Charoudin появилось видео с прохождением Северной петли Нюрбургринга на старой «Ниве». Практически полностью стоковый внедорожник прошёл почти 21-километровый круг примерно за 15 минут с максимальной скоростью около 120 км/ч.
На чём лучше всего поехать за туманом и запахом тайги? Конечно, на тюнингованных внедорожниках, в которых можно ещё и переночевать. Впрочем, в этой подборке вы найдёте не только дома, но и офисы, гаражи и даже сауны на колёсах. Бонус — все эти чудо-машины можно купить на Авто.ру прямо сейчас!