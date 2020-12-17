Автоматические штрафы за ремень и телефон, подробности о новой «Ниве» и другие события дня
Редакция Авто.ру
Штрафы с камер за ремень и телефон, новые подробности о будущем внедорожнике «Нива», уход главного дизайнера АвтоВАЗа, разъяснение Верховного суда по госномерам и другие события четверга, 17 декабря 2020 года.
Столичная ГИБДД вынесла уже более 2 тысяч постановлений на основании данных дорожных камер, фиксирующих непристёгнутые ремни безопасности и разговоры по телефону за рулём. Во избежание ошибок работу нейросети перепроверяют как минимум два живых человека.
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на автомобиль Lada Niva 2123. Судя по документу, после рестайлинга внедорожник сохранит прежний силовой агрегат, но получит необычную посадочную схему и, возможно, удлинённую версию.
Известный дизайнер Стив Маттин, ставший несколько лет назад автором применяемого на большинстве нынешних Lada фирменного стиля, с 1 января уходит в отставку. На посту директора бренда по дизайну его сменит Жан-Филипп Салар — дизайнер, руководивший созданием нового Логана.
Верховный суд России разъяснил понятие «подделка регистрационного номера транспортного средства». Под него попадает любое искажение, из-за которого символы на нём можно неправильно прочесть.
Компания Kia объявила о завершении сертификации минивэна Carnival нового поколения в России. Модель получит в нашей стране два двигателя на выбор — бензиновый и дизельный, однако, несмотря на статус «кроссвэна», будет комплектоваться только передним приводом.
После того, как в 1994 году тоннель связал Британию с материковой Европой, путешествия на машине под водой (буквально) вошли в повседневный обиход. Но куда ещё получится заехать на автомобиле? В дом? Внутрь горы? Собрали несколько необычных тоннелей. Берегите голову!