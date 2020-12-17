Автоматические штрафы за ремень и телефон, подробности о новой «Ниве» и другие события дня

После того, как в 1994 году тоннель связал Британию с материковой Европой, путешествия на машине под водой (буквально) вошли в повседневный обиход. Но куда ещё получится заехать на автомобиле? В дом? Внутрь горы? Собрали несколько необычных тоннелей. Берегите голову!