На продажу выставят крутой Бонд-кар — и это не Aston Martin

Ещё один «некрасивый» BMW, мощнейший Jeep c мотором V8 и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Реакция BMW на критику её нового кроссовера в соцсетях, самый мощный Jeep Wrangler с мотором V8 и лонч-контролем, продажа необычной «Нивы» в Англии и другие события вторника, 17 ноября 2020 года.

Компания BMW запустила на официальном сайте страницу, посвящённую негативным отзывам в соцсетях на последнюю баварскую новинку — электро­крос­совер iX. В фирме уверены, что те, кто отреагировал на премьеру отрицательно, просто чересчур консервативны.

Компания Jeep рассекретила серийный вариант прототипа Rubicon 392, представ­ленного в июле. Внедорожник Wrangler с V8 оказался даже мощнее (на 20 сил) концепта, получил подрулевые лепестки и лонч-контроль.

На интернет-аукционе eBay появился праворульный внедорожник Lada 4x4 (Lada Niva), прошедший основательную доработку: установлен двигатель Lancia, заменена подвеска, модернизирован кузов. Минимальная ставка составляет сейчас 10 тысяч фунтов.

Известный американский автоэкстремал Кен Блок опубликовал первую серию Youtube-сериала под названием Hoonicorn vs The World, в котором модифи­цированный Ford Mustang гонщика будет сражаться в гонках на прямой с самыми разными суперкарами. В первом эпизоде его соперником выступил 800-сильный карбоновый McLaren Senna.

Опубликованный ролик демонстрирует, как электрокар врезается в другой автомобиль на скорости 220 км/ч, при этом водитель Tesla не пред­принимает никаких действий. Предполо­жительно, водитель заснул, но бортовой автопилот этого не понял.

В России стартовали продажи Skoda Octavia нового поколения. В сентябре мы побывали на локальной презентации модели и выяснили, что в некоторых аспектах Октавия преобразилась кардинально, а в чём-то осталась такой, какой её полюбили тысячи наших соотече­ственников. И если вы хотите пополнить ряды владельцев чешского бестселлера, то эта информация вам наверняка пригодится.

Продолжаем рассказывать вам о самых мощных моделях известных автомо­бильных брендов. В предыдущий раз речь шла о марках, названия которых начинались на буквы от A до C. Сегодня же поговорим о брендах от D до J.

Совсем недавно седан и хэтчбек, который пере­именовали из Rio X-Line в Rio X, пережил плановое обновление. И это отличный повод вспомнить про Рио в рамках наших подробных тестов.

Какая новость за сегодня была самой интересной? Голосуем!

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