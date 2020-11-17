Ещё один «некрасивый» BMW, мощнейший Jeep c мотором V8 и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Реакция BMW на критику её нового кроссовера в соцсетях, самый мощный Jeep Wrangler с мотором V8 и лонч-контролем, продажа необычной «Нивы» в Англии и другие события вторника, 17 ноября 2020 года.
Компания BMW запустила на официальном сайте страницу, посвящённую негативным отзывам в соцсетях на последнюю баварскую новинку — электрокроссовер iX. В фирме уверены, что те, кто отреагировал на премьеру отрицательно, просто чересчур консервативны.
Компания Jeep рассекретила серийный вариант прототипа Rubicon 392, представленного в июле. Внедорожник Wrangler с V8 оказался даже мощнее (на 20 сил) концепта, получил подрулевые лепестки и лонч-контроль.
На интернет-аукционе eBay появился праворульный внедорожник Lada 4x4 (Lada Niva), прошедший основательную доработку: установлен двигатель Lancia, заменена подвеска, модернизирован кузов. Минимальная ставка составляет сейчас 10 тысяч фунтов.
Известный американский автоэкстремал Кен Блок опубликовал первую серию Youtube-сериала под названием Hoonicorn vs The World, в котором модифицированный Ford Mustang гонщика будет сражаться в гонках на прямой с самыми разными суперкарами. В первом эпизоде его соперником выступил 800-сильный карбоновый McLaren Senna.
Опубликованный ролик демонстрирует, как электрокар врезается в другой автомобиль на скорости
В России стартовали продажи Skoda Octavia нового поколения. В сентябре мы побывали на локальной презентации модели и выяснили, что в некоторых аспектах Октавия преобразилась кардинально, а в чём-то осталась такой, какой её полюбили тысячи наших соотечественников. И если вы хотите пополнить ряды владельцев чешского бестселлера, то эта информация вам наверняка пригодится.
Продолжаем рассказывать вам о самых мощных моделях известных автомобильных брендов. В предыдущий раз речь шла о марках, названия которых начинались на буквы от A до C. Сегодня же поговорим о брендах от D до J.
Совсем недавно седан и хэтчбек, который переименовали из Rio