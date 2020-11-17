Ещё один «некрасивый» BMW, мощнейший Jeep c мотором V8 и другие новости дня

В России стартовали продажи Skoda Octavia нового поколения. В сентябре мы побывали на локальной презентации модели и выяснили, что в некоторых аспектах Октавия преобразилась кардинально, а в чём-то осталась такой, какой её полюбили тысячи наших соотече­ственников. И если вы хотите пополнить ряды владельцев чешского бестселлера, то эта информация вам наверняка пригодится.