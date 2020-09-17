Кто купит бренд Bugatti, продажа самого защищённого Кадиллака в России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Продажа бренда Bugatti, сколько стоит самый защищённый Cadillac Escalade на Авто.ру, будет ли «Платон» взимать плату с легковушек и другие события четверга, 17 сентября 2020 года.
Руководство Volkswagen Group согласилось на сделку между концерном и хорватской фирмой Rimac, но она ещё не получила одобрения наблюдательного совета концерна. Параллельно с передачей Bugatti под контроль Rimac свою долю в хорватской компании увеличит Porsche.
На Авто.ру выставили на продажу бронированный внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 14,6 миллиона рублей. Автомобиль защищён по классу VR8. Это означает, что корпус противостоит бронебойно-зажигательным пулям калибра 7,62 и взрывам ручных гранат.
Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что программное обеспечение сервиса «Платон» дорабатывается и в его меню появилась позиция «легковой автомобиль». Оператор сервиса эту информацию не подтвердил.
Компания Mercedes-Benz представила водородный магистральный тягач GenH2 с запасом хода в 1000 километров. Пока он считается концептом, но серийное производство грузовика может начаться уже очень скоро.
Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон объявил, что перестанет ездить на своих суперкарах и летать на личном самолёте, чтобы снизить личное влияние на экологию планеты. Решение последовало в ответ на критику фанатов автогонщика в соцсетях.
Мы одними из первых получили возможность посмотреть на чешский лифтбек и очно для вас — с помощью магии фотографии — сравнить его с предшественником. Листайте картинки и смотрите на отличия.
Первый новый Genesis G80 уже в Москве — поездить на нём пока нельзя, но сфотографировать машину, посидеть, пощупать и даже включить пару раз Drive и Reverse нам удалось. Итак, какой он — новый Genesis G80?