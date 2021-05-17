Новый роскошный седан из Кореи, дата премьеры Land Cruiser 300 и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит новый флагманский седан от Kia, когда рассекретят Toyota Land Cruiser 300, цены на кроссоверы Nissan с «автопилотом» для России, Tatra с реактивным двигателем от МИГ-15 и другие события понедельника, 17 мая 2021 года.
Компания Kia официально продемонстрировала дизайн экстерьера обновлённого седана K9 (в России продаётся с обозначением K900). Четырёхдверка получила самую, пожалуй, крупную решётку радиатора среди всех серийных моделей марки.
В инстаграм-аккаунте Kurdistan Automotive Blog появился короткий видеоролик, запечатлевший Toyota Land Cruiser нового поколения без камуфляжа и в движении. Где именно сделана запись, не уточняется: вероятно, это складские территории завода. Премьера новинки может состояться уже в ближайшие недели.
Глава столичного дептранса Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости» заявил о положительном эффекте апрельской модернизации парковочной системы: эффективность он оценил в диапазоне от 10 до 20%. Однако опрошенные «Коммерсантом» муниципальные депутаты утверждают, что на самом деле ситуация далеко не такая радужная.
Компания Nissan объявила российские цены на кроссоверы Qashqai и X-Trail, оборудованные фирменной системой ProPilot, — о её появлении на вседорожниках стало известно в начале апреля. Систему, позволяющую в определённых условиях передоверять управление электронике, получат Qashqai и X-Trail в двух топовых комплектациях.
На портале RajVeteranu.cz появилось объявление о продаже грузовой Татры 148, оснащённой реактивным двигателем от советского истребителя МИГ-15. Машина использовалась в пражском аэропорту, пробежала всего 42 000 километров, и таких сделали всего три штуки.
Поправки в правила дорожного движения, которые должны были установить требования к пользователям такой техники, были подготовлены ещё год назад, но полноценным законом до сих пор не стали. Разбираемся, как и когда их могут подвести под ПДД и как реализована подобная практика в других странах.