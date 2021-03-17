Фото новейшей Toyota, цены на электрокроссовер BMW и другие события дня

Автор YouTube-канала MercBenzKing опубликовал отчёт о близком знакомстве с одним из самых известных Майбахов — купе 57S, построенным по заказу бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и так им и не полученным. Сейчас автомобиль выставлен на продажу в Нидерландах по цене почти миллион евро.