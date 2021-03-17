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Фото новейшей Toyota, цены на электрокроссовер BMW и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Новейший кроссовер Toyota для Европы, цены электрокроссовера BMW iX, изменения в страховом покрытии по ОСАГО, продажа Кадиллака из «Крёстного отца» и другие события среды, 17 марта 2021 года.

Компания Toyota рассекретила концепт-кар под названием Aygo X Prologue — он призван дать представление о том, как в скором времени будет выглядеть самая компактная модель Toyota для Европы. Хэтчбек по габаритам меньше нынешнего Yaris вернёт в европейскую линейку марки имя Aygo.

Электрический кроссовер BMW iX, который называют самым технологичным вседорожником немецкой марки, появится в продаже в конце года с двумя вариантами силовых установок по цене, сравнимой со стоимостью обычного BMW X5. А через год электрокар привезут в Россию.

Депутаты предлагают компенсировать по ОСАГО ущерб, полученный из-за безалаберности коммунальщиков — например, если на автомобиль упала сосулька или сгнившее дерево. В Госдуму уже внесён соответствующий законопроект:

Автор YouTube-канала MercBenzKing опубликовал отчёт о близком знакомстве с одним из самых известных Майбахов — купе 57S, построенным по заказу бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и так им и не полученным. Сейчас автомобиль выставлен на продажу в Нидерландах по цене почти миллион евро.

Компания GWS Auctions выставила в Калифорнии на продажу автомобиль Cadillac Fleetwood 75 образца 1950 года. За старый лимузин рассчитывают выручить до 100 тысяч долларов: машина была задействована в съёмках культового фильма «Крёстный отец».

Повод собрать в одну охапку самые бюджетные машины выдался довольно печальный: в России опять подорожали «Лады». И поскольку теперь к тольяттинскому «эконом-классу» не подойти с суммой меньше полумиллиона, самое время пробежаться по машинам других брендов.

Привычное дело для водителей — моргнуть дальним светом, прося уступить дорогу или предупреждая встречные машины о стоящем впереди экипаже ДПС. Однако далеко не все действия, которые принято считать привычными, законны. Разбираемся, за что можно получить штраф и какой именно.

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