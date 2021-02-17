Новый Mitsubishi Outlander, прекращение выдачи льготных автокредитов и другие события дня

Не секрет, что хороший вкус за деньги не купишь. Например, в коллекции султана Брунея немало уникальных автомо­билей, на которые вообще не хочется смотреть. Вот и у 12 выбранных нами машин жизнь начиналась вполне безоблачно, но потом они оказались в неправильных руках.