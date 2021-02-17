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Новый Mitsubishi Outlander, прекращение выдачи льготных автокредитов и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит новый Mitsubishi Outlander с мотором от Nissan, почему в России прекратили выдавать льготные автокредиты, первые фото нового большого седана от Kia и другие события среды, 17 февраля 2021 года.

Компания Mitsubishi представила новое, четвёртое по счёту поколение кроссовера Outlander. Вседорожник подрос в габаритах благодаря платформе от Nissan X-Trail, обзавёлся совер­шенно новыми внешностью и салоном и пока оснащается только одним мотором.

В России прекращено действие программ льготного кредито­вания «Первый авто­мобиль» и «Семейный авто­мобиль». Большинство банков-участников программ остановили выдачу кредитов по этим программам в связи с тем, что выделенные на них государ­ством средства просто закончились.

Компания Kia опубликовала первые изображения новейшего седана, получив­шего индекс K8, ранее не использо­вавшийся. Он станет преемником четырёх­дверки Kia K7, которая также была известна на некоторых рынках под именем Cadenza. В продаже новинка появится ближе к концу года.

Компания McLaren представила новейший супер­гибрид Artura, который называет «следующим поколе­нием Макларенов». Суперкар стал, по сути, первым серийным гибридом британской компании и почти сравнялся по харак­теристикам со знаменитым гиперкаром McLaren P1 (он тоже был гибридом).

На онлайн-площадке Gateway Classic выставлен на продажу суперкар-амфибия Cool Hydra Spyder, собранный в 2008 году. Таких сделано всего шесть экзем­пляров. У амфибии кузов из пластика и алюминия, двигатель от Корветта, минимальный пробег и цена в 189 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей).

Не секрет, что хороший вкус за деньги не купишь. Например, в коллекции султана Брунея немало уникальных автомо­билей, на которые вообще не хочется смотреть. Вот и у 12 выбранных нами машин жизнь начиналась вполне безоблачно, но потом они оказались в неправильных руках.

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