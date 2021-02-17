Новый Mitsubishi Outlander, прекращение выдачи льготных автокредитов и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит новый Mitsubishi Outlander с мотором от Nissan, почему в России прекратили выдавать льготные автокредиты, первые фото нового большого седана от Kia и другие события среды, 17 февраля 2021 года.
Компания Mitsubishi представила новое, четвёртое по счёту поколение кроссовера Outlander. Вседорожник подрос в габаритах благодаря платформе от Nissan
В России прекращено действие программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Большинство банков-участников программ остановили выдачу кредитов по этим программам в связи с тем, что выделенные на них государством средства просто закончились.
Компания Kia опубликовала первые изображения новейшего седана, получившего индекс K8, ранее не использовавшийся. Он станет преемником четырёхдверки Kia K7, которая также была известна на некоторых рынках под именем Cadenza. В продаже новинка появится ближе к концу года.
Компания McLaren представила новейший супергибрид Artura, который называет «следующим поколением Макларенов». Суперкар стал, по сути, первым серийным гибридом британской компании и почти сравнялся по характеристикам со знаменитым гиперкаром McLaren P1 (он тоже был гибридом).
На онлайн-площадке Gateway Classic выставлен на продажу суперкар-амфибия Cool Hydra Spyder, собранный в 2008 году. Таких сделано всего шесть экземпляров. У амфибии кузов из пластика и алюминия, двигатель от Корветта, минимальный пробег и цена в 189 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей).
Не секрет, что хороший вкус за деньги не купишь. Например, в коллекции султана Брунея немало уникальных автомобилей, на которые вообще не хочется смотреть. Вот и у 12 выбранных нами машин жизнь начиналась вполне безоблачно, но потом они оказались в неправильных руках.