Рейтинг самых угоняемых марок в России, гиперкар за 154 млн рублей и другие события дня

Кажется, мы начали забывать о том, что внедорожник не обязательно должен быть большим, хромированным и семиместным. К счастью, об истинной сущности таких машин забыли далеко не все марки, их производящие, и некоторые модели всё ещё способны на подвиги. Вот несколько очень ярких тому видео­подтвер­ждений.