Рейтинг самых угоняемых марок в России, гиперкар за 154 млн рублей и другие события дня
Редакция Авто.ру
Рейтинг самых угоняемых в России автомобилей, гиперкар за 154 млн рублей, который может ездить со скоростью самолёта, очень опасный трюк с Теслой, ради которого перекрыли российский аэропорт, и другие события среды, 16 декабря 2020 года.
Страховое сообщество подвело итоги статистики угонов автомобилей в России за нынешнюю осень. Большинство опрошенных компаний назвали самыми популярными у криминалитета марками Kia, Hyundai и Toyota. При этом отмечается, что статистика страховых компаний может не отражать реального состояния дел.
Рассекречен гиперкар знаменитого тюнинг-ателье Hennessey, названный в честь торнадо. Venom F5 получил самый мощный, по мнению создателей, двигатель в истории серийных машин, карбоновый кузов и ценник в 2,1 миллиона долларов (154 миллиона рублей).
Блогеры Алишер Панк и Сергей Валяев реализовали необычный трюк: реактивный самолёт летел вплотную к Tesla Model S, движущейся на максимальной скорости в 245 км/ч. Ради съёмки этого видео перекрывали федеральный аэропорт.
В нашей стране стали доступны к заказу универсал Audi RS 6 Avant, лифтбек RS 7 и кросс-купе RS Q8. Все три модели оснащаются 4,0-литровым наддувным двигателем, который развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Заказать будущие новинки можно только онлайн и по предоплате.
На аукционе RM Sothebys в Париже будет выставлен на продажу единственный в своём роде суперкар Isdera Commendatore 112i. Построили его в 1993 году ради омологации лемановского прототипа, в конструкции задействованы детали от AMG и Porsche, а само купе посвящено Энцо Феррари.
Кажется, мы начали забывать о том, что внедорожник не обязательно должен быть большим, хромированным и семиместным. К счастью, об истинной сущности таких машин забыли далеко не все марки, их производящие, и некоторые модели всё ещё способны на подвиги. Вот несколько очень ярких тому видеоподтверждений.