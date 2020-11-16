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Самая дорогая Lada, все цены нового кросс-хэтча Kia для России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Сколько стоит и как выглядит самый дорогой универсал Lada Vesta SW в «хамелеоне», кому МВД хочет усложнить процедуру выдачи прав, все цены и подроб­ности комплектаций кросс-хэтча Kia Rio X для России и другие события понедель­ника, 16 ноября 2020 года.

Доработанный силами дилера Lada универсал Vesta SW оценён в 1 399 000 рублей: видео об авто­мобиле опублико­вано на странице компании Техинком ВКонтакте. Цена обусловлена пакетом допол­нительного оборудования.

Российское МВД выступило с инициативой откладывать на год выдачу прав россиянам, задержанным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как пишет «Российская газета», идея не касается тех водителей, которые уже были лишены удостоверений за это нарушение.

Российский офис Kia обнародовал прайс-лист на высокий хэтчбек Rio X, который после рестайлинга превратился в само­стоя­тельную модель. Продажи новинки в 9 комп­лектациях стартуют 1 декабря.

На Авто.ру появилось объявление о продаже редкой советской амфибии ЛуАЗ-967М. 33-летняя машина проехала всего 10 тысяч километров. Продавец из Нижнего Новгорода оценил её в 270 000 рублей.

Новое кросс-купе Geely Tugella, построенное на платформе Volvo XC40, будет стоить в нашей стране 2 499 990 рублей за топовое испол­нение Flagship (в переводе — флагман), подтвердила компания Geely.

Собрали небольшую подборку — в ней есть спорткары, опьянённые мощностью владельцы, досадные недоразу­мения, громкие звуки и неожиданные развязки очень странных инцидентов. Всё, как вы любите.

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