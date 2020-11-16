Самая дорогая Lada, все цены нового кросс-хэтча Kia для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Сколько стоит и как выглядит самый дорогой универсал Lada Vesta SW в «хамелеоне», кому МВД хочет усложнить процедуру выдачи прав, все цены и подробности комплектаций кросс-хэтча Kia Rio X для России и другие события понедельника, 16 ноября 2020 года.
Доработанный силами дилера Lada универсал Vesta SW оценён в
Российское МВД выступило с инициативой откладывать на год выдачу прав россиянам, задержанным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как пишет «Российская газета», идея не касается тех водителей, которые уже были лишены удостоверений за это нарушение.
Российский офис Kia обнародовал прайс-лист на высокий хэтчбек Rio X, который после рестайлинга превратился в самостоятельную модель. Продажи новинки в 9 комплектациях стартуют 1 декабря.
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