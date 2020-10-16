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Самый дешёвый электрокар, цена самого доступного Ferrari для России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Самый доступный европейский электрокар, стоимость трёх новых суперкаров Ferrari для России, включая самый дешёвый, взимание долгов за проезд по платным трассам и другие события пятницы, 16 октября 2020 года.

Румынская компания Dacia, входящая в состав корпорации Renault, рассекретила серийную версию мартовского концепта Spring. Ультра­компактный электро­мобиль рассчитан на четырёх человек, сможет проехать без подзарядки до 295 километров и должен стать самым дешёвым европейским электрокаром.

Через неделю в России начнутся продажи премиального китайского кроссовера Cheryexeed TXL. На рынок модель выйдет только в двух богато оснащённых комплектациях и исключительно с полным приводом.

В России стартовал приём заказов сразу на три новые модели Ferrari — F8 Tributo, его открытую версию F8 Spider и гран-турер Ferrari Roma. Цены стартуют с 17,2 миллиона рублей за самую доступную модель, но ждать машин придётся минимум полгода.

Закон о запрете безвозмездного проезда по платным дорогам подписал Владимир Путин, передаёт «Российская газета». Это позволяет операторам магистралей взыскивать долги с тех, кто свой проезд не оплачивает, но штрафовать их за это всё ещё нельзя.

Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги купе Fiat 8V, выпущенное в 1953 году. Его первым владельцем был один из создателей модели Chevrolet Corvette Генри Лаув. Выручить за спорткар планируется от 136 до 172 миллионов рублей.

Если у вас такое было — посочув­ствуйте бедолагам из этой подборки. А если вам посчастли­вилось избежать «коротких путей», то посмотрите, чем они могут закончиться. И не пытайтесь повторить!

В классическом списке седанов бизнес-класса давно записаны и утверж­дены ровно три автомобиля, но первым номером в нём был и остаётся Mercedes-Benz E-класса. Может ли двухлитровый Е-класс считаться настоящим Мерседесом и чего ему не хватает? Разбираемся...

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