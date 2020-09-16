Брошенный Porsche в Подмосковье, цены долгожданной Шкоды для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Брошенный в Подмосковье спорткар, похожий на редчайший Porsche 959, цены на новую Skoda Octavia для России, рейтинг самых угоняемых автомобилей, самая дорогая «Нива» на Авто.ру и другие события среды, 16 сентября 2020 года.
В Сети появились фотографии из Подмосковья, где обнаружили полуразрушенный автомобиль, очень похожий на крайне редкий и дорогой Porsche 959. Однако пользователи быстро распознали подделку.
Компания Skoda официально назвала цены на лифтбек Octavia четвёртого поколения для российского рынка. Новинка получила три двигателя и три комплектации. Цена за базовую версию выросла на 258 000 рублей.
Компания «АльфаСтрахование» назвала самые популярные среди российских угонщиков автомобили. Возглавила рейтинг одна из моделей Toyota, но в целом десятка состоит из Hyundai и Kia.
На Авто.ру появилось объявление о продаже модифицированной Lada 4x4 (в народе — «Нива») с пробегом за
Компания Nissan показала концептуальное купе Z Proto, которое предвещает появление серийного спорткара — преемника купе 370Z. Производство новинки начнётся в 2021 году.
В Госдуме вновь предложили отказаться от транспортного налога. Мы решили вспомнить историю горячо обсуждаемого налога и то, чем заканчивались предыдущие попытки его изменить.
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