Китайский внедорожник в стиле Гелендвагена, новый дикий Brabus и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит китайский внедорожник Cybertank, который похож на Гелендваген, первый пикап от Hyundai, мощный Brabus на базе Mercedes-Benz S-класса и другие события пятницы, 16 апреля 2021 года
19 апреля на автосалоне в Шанхае корпорация Great Wall представит свой пятый бренд, получивший название Tank. Дебютной моделью для него станет концепт Cybertank, фотографии которого публикует Carnewschina.
Компания Hyundai рассекретила свой легковой пикап Santa Cruz, который предпочитает именовать не пикапом, а «спортивной машиной для приключений». Грузовик получил легковую платформу, компактный грузовой отсек и два бензиновых мотора на выбор, причём система полного привода будет доступна только в качестве опции.
Известное своими проектами на базе Мерседесов ателье Brabus опубликовало характеристики нового проекта под названием Brabus 500 на базе Mercedes-Benz S-класса с тем же индексом. Седан получил ещё более эффектную внешность, двигатель увеличенной мощности и эксклюзивную отделку салона.
Специально созданный корпорацией Geely для электрокаров бренд Zeekr представил вживую свою первую серийную модель под названием 001. Силовая установка позволит ей ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды и проезжать до 700 километров без подзарядки. Новинка названа создателями «первым в мире электрическим шутинг-брейком».
Российский Фонд перспективных исследований анонсировал проект «Циклон», в рамках которого будет разработан аэромобиль с циклическими движителями под названием «Циклокар». Он сможет поднимать в воздух до 600 килограммов или шесть человек. Силовая установка будет полностью электрической или гибридной.
Кто такой Nivus? На что похожи Taos и Taigun? И как выглядит Talagon размером с Teramont? Давайте пробежимся по кроссоверам-новинкам и попытаемся выучить свежие названия.