Китайский внедорожник в стиле Гелендвагена, новый дикий Brabus и другие события дня

Российский Фонд перспективных исследований анонсировал проект «Циклон», в рамках которого будет разработан аэромобиль с циклическими движителями под названием «Циклокар». Он сможет поднимать в воздух до 600 килограммов или шесть человек. Силовая установка будет полностью электрической или гибридной.