Формула цены на бензин с 1 мая, BMW c изогнутым экраном и другие события дня

В МВД предлагают внести поправки в российский Уголовный кодекс в части ужесточения наказания для пьяных водителей. Как пишет «КоммерсантЪ», коснутся они в первую очередь тех, кто попался на нетрезвом вождении во второй раз. Действующие меры, по мнению авторов поправок, не работают.