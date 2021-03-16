Формула цены на бензин с 1 мая, BMW c изогнутым экраном и другие события дня
Редакция Авто.ру
Новый механизм формирования цен на топливо с 1 мая, новая мультимедийка BMW с изогнутым экраном, ужесточение наказания за повторную езду в нетрезвом виде, ограбление банка ради покупки машины и другие события вторника, 16 марта 2021 года.
Правительство России намерено скорректировать так называемый «демпферный механизм», который используется для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Минфин уже готовит соответствующий законопроект, сообщается на сайте правительства.
Компания BMW представила новое поколение мультимедийного комплекса iDrive. Система обзавелась новым программным обеспечением и «железом», новыми элементами интерфейса и возможностью самообучения. Первой моделью с инновационным комплексом станет серийный электрокроссовер iX, который появится ближе к концу года.
В МВД предлагают внести поправки в российский Уголовный кодекс в части ужесточения наказания для пьяных водителей. Как пишет «КоммерсантЪ», коснутся они в первую очередь тех, кто попался на нетрезвом вождении во второй раз. Действующие меры, по мнению авторов поправок, не работают.
В телеграм-канале столичного дептранса опубликован очередной отчёт об эвакуациях за неправильную парковку люксовых и премиальных автомобилей. Сообщается, что с начала года на спецстоянки отправили больше 1000 дорогостоящих машин.
Пятидесятилетний техасец Эрик Дион Уоррен так хотел купить новый BMW, что деньги на первый взнос решил добыть путём ограбления банка. Причём на дело он отправился, взяв машину на тест-драйв у дилера BMW.
Флагманский внедорожник Range Rover следующего поколения должен дебютировать в конце 2021 года. В предвкушении нового стандарта британской роскоши мы собрали всю имеющуюся информацию о модели и представили, как она будет выглядеть. Готовы посмотреть на новый «Рейндж»?