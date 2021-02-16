Новые требования к автомобилям на техосмотре, крутейший атмосферный Porsche и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как теперь будут проверять автомобили на техосмотре, новый и очень мощный спорткар от Porsche, новинка от Renault с фарами в стиле Lamborghini для России, первые изображения Toyota Land Cruiser 300 и другие события вторника, 16 февраля 2021 года.
МВД прописало в новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств» требования, которые будут предъявляться к автомобилям на ТО. Список содержит более 80 пунктов. Техосмотр не удастся пройти, например, с разбитой фарой или неработающей катушкой ремня безопасности.
Компания Porsche представила новое поколение купе 911 GT3, одну из самых «заряженных» версий модели. У неё атмосферная оппозитная «шестёрка», двухрычажная подвеска спереди, опциональная механическая коробка и уже подтверждённое превосходство над одноимённым предшественником.
Семейство Logan/Sandero нового поколения начали готовить к постановке на конвейер АвтоВАЗа. Пилотную партию машин планируется собрать в апреле, а на рынок новинки могут выйти под новым для России брендом Dacia.
Объявление о продаже необычной самоделки из «Волги» появилось на Авто.ру. Универсал 310221 на базе седана 3110 оснастили 300-сильным мотором, внедорожными колёсами и задним мостом с самоблоком. Просят за машину
На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за купе BMW-Glas 3000 V8 выпуска 1968 года. Под этим брендом было собрано всего 389 машин. К разработке купе баварский концерн почти не имеет отношения, и именно поэтому модель лишена фирменной решётки радиатора.
Столичный Дептранс опубликовал в телеграм-канале ведомства фотографию автомобиля Audi, заблокировавшего движение трамваев по Варшавскому шоссе на полтора часа. Департамент намерен подать судебный иск за простой общественного транспорта.
Ждать Toyota Land Cruiser нового поколения осталось недолго. Говорят, автомобиль может быть представлен уже этой весной, а его продажи начнутся в августе. Журнал Авто.ру собрал всю имеющуюся информацию о новом «Крузаке», внимательно изучил шпионские фотографии и нарисовал Land Cruiser 300.
Не каждая поездка на машине заканчивается парковкой у дома, магазина или офиса. Иногда пунктом назначения становится нечто совершенно не предназначенное для стоянки: канава, трамвайные пути, раскидистое дерево или трёхметровый сугроб. Не верите, что машины могут там оказаться? Сейчас докажем!