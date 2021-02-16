Вездеходу Polaris заменили колёса на пучки шипов: взгляните, что вышло

Новые требования к автомобилям на техосмотре, крутейший атмосферный Porsche и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как теперь будут проверять автомобили на техосмотре, новый и очень мощный спорткар от Porsche, новинка от Renault с фарами в стиле Lamborghini для России, первые изображения Toyota Land Cruiser 300 и другие события вторника, 16 февраля 2021 года.

МВД прописало в новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств» требования, которые будут предъявляться к автомо­билям на ТО. Список содержит более 80 пунктов. Техосмотр не удастся пройти, например, с разбитой фарой или неработающей катушкой ремня безопасности.

Компания Porsche представила новое поколение купе 911 GT3, одну из самых «заряженных» версий модели. У неё атмосферная оппозитная «шестёрка», двухрычажная подвеска спереди, опциональная механическая коробка и уже подтверж­дённое превос­ходство над одноимённым предшественником.

Семейство Logan/Sandero нового поколения начали готовить к постановке на конвейер АвтоВАЗа. Пилотную партию машин планируется собрать в апреле, а на рынок новинки могут выйти под новым для России брендом Dacia.

Объявление о продаже необычной самоделки из «Волги» появилось на Авто.ру. Универсал 310221 на базе седана 3110 оснастили 300-сильным мотором, внедорожными колёсами и задним мостом с самоблоком. Просят за машину 1 350 000 рублей — эквивалент цены нового УАЗа Патриот в дорогой комплектации.

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за купе BMW-Glas 3000 V8 выпуска 1968 года. Под этим брендом было собрано всего 389 машин. К разработке купе баварский концерн почти не имеет отношения, и именно поэтому модель лишена фирменной решётки радиатора.

Столичный Дептранс опубликовал в телеграм-канале ведомства фотографию автомобиля Audi, заблокиро­вавшего движение трамваев по Варшав­скому шоссе на полтора часа. Департамент намерен подать судебный иск за простой общественного транспорта.

Ждать Toyota Land Cruiser нового поколения осталось недолго. Говорят, автомобиль может быть представлен уже этой весной, а его продажи начнутся в августе. Журнал Авто.ру собрал всю имеющуюся информацию о новом «Крузаке», внимательно изучил шпионские фотографии и нарисовал Land Cruiser 300.

Не каждая поездка на машине заканчивается парковкой у дома, магазина или офиса. Иногда пунктом назначения становится нечто совершенно не предназначенное для стоянки: канава, трамвайные пути, раскидистое дерево или трёхметровый сугроб. Не верите, что машины могут там оказаться? Сейчас докажем!

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