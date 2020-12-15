Новый Дастер для России, какой знак может ввести ГИБДД и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первые данные и фото рестайлингового Renault Duster для России, новый знак, которым предлагают оснащать автомобили, подорожание кроссовера Kia Seltos, новая дрэг-битва с супер-Мустангом Кена Блока и другие события вторника, 15 декабря 2020 года.
Российский офис Renault опубликовал первые официальные сведения об изменениях, которые переживёт кроссовер Duster для нашего рынка. Он не только получит доработанную внешность, но и станет крупнее, причём изменения габаритов — следствие доработки не дизайна, а конструкции кузова.
В 2021 году в обиход российских автомобилистов может войти новый знак – «Подключённый автомобиль». Его будут клеить на машины, оснащённые тем или иным телематическим оборудованием.
Компания Kia пересмотрела состав комплектаций и экстерьер некоторых версий кроссовера Seltos, продающихся в России: вседорожнику для смены модельного года подготовили новую решётку радиатора и расширили список доступного оборудования. Модификации с базовым 1,6-литровым двигателем не коснулись ни изменения, ни подорожание.
Блогеры с YouTube-канала Fast Lane Car поставили необычный эксперимент ради проверки способности системы полного привода Toyota Camry эффективно распределять крутящий момент. Роликовые тележки под колёсами имитируют ситуацию, когда автомобиль частично оказывается на голом льду.
Сериал Hoonicorn vs The World, в котором Кен Блок на своём супер-Мустанге сражается в гонках на ускорение с самыми разными автомобилями, пополнился ещё одним эпизодом. На дрэг-стрип против знаменитого гонщика вышел Роб Дам, цель которого — построить самую мощную Mazda RX-7.
Поддавшись ностальгическим чувствам, решили вспомнить самые крутые и самые быстрые машины из 1990-х, у которых было по 4 двери и на которых невозможно заехать на тротуар или перевезти стиральную машину.