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Новый кроссовер Hyundai, который не узнать, «режим краба» в будущем Хаммере и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит кроссовер Hyundai Tucson нового поколения, видео с возрождённым Хаммером, едущим в «режиме краба», радикально обновлённый Jaguar F-Pace и Defender в стиле «Буханки» и другие события вторника, 15 сентября 2020 года.

Компания Hyundai представила четвёртое поколение вседорожника Tucson. Новинка получила сразу пять гибридных силовых установок, «умную» механическую коробку, новые электронные ассистенты и не только.

Компания GMC, в состав которой теперь входит бренд Hummer, рассекретила на видео анонсированный ранее для электрического внедорожника «режим краба». С его помощью можно управлять всеми четырьмя колёсами.

Марка Jaguar представила обновлённый кроссовер F-Pace. Вседорожнику доработали внешность и интерьер, реформировали моторную гамму и научили обновляться «по воздуху». Посмотрите, как он выглядит теперь.

Художник Самир Садыхов, работавший с Lamborghini и Rezvani, опубликовал в Инстаграме изображения модификации внедорожника Land Rover Defender, которой никогда не было — но которая, вполне возможно, пришлась бы по вкусу путешественникам.

Владелец спорткара решил покрутить «пончики» на крыше одной из парковок в США. Других машин, кроме стоящего на отдалении автомобиля автора видео, на стоянке не было. Но что-то пошло не так. 

Крутыми могут быть не только коллекционные «Жигули» без единой современной детали, но и, скажем, 400-сильный дрифт-монстр с мотором Nissan. Собрали для вас 11 непохожих друг на друга «классик», которые продаются на Авто.ру.

У нас на тесте BMW 840i xDrive Gran Coupe с 340-сильным турбомотором и набором опций, который обошёлся бы в сумму более девяти миллионов рублей. Но стоит ли он этих денег? Разбираемся.

Какую новость вторника считаете самой интересной? Голосуем!

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