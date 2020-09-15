Новый кроссовер Hyundai, который не узнать, «режим краба» в будущем Хаммере и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит кроссовер Hyundai Tucson нового поколения, видео с возрождённым Хаммером, едущим в «режиме краба», радикально обновлённый Jaguar F-Pace и Defender в стиле «Буханки» и другие события вторника, 15 сентября 2020 года.
Компания Hyundai представила четвёртое поколение вседорожника Tucson. Новинка получила сразу пять гибридных силовых установок, «умную» механическую коробку, новые электронные ассистенты и не только.
Компания GMC, в состав которой теперь входит бренд Hummer, рассекретила на видео анонсированный ранее для электрического внедорожника «режим краба». С его помощью можно управлять всеми четырьмя колёсами.
Марка Jaguar представила обновлённый кроссовер F-Pace. Вседорожнику доработали внешность и интерьер, реформировали моторную гамму и научили обновляться «по воздуху». Посмотрите, как он выглядит теперь.
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