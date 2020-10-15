Audi RS3 форсировали до 716 сил и выставили против Porsche 911 Turbo S. Видео

Фото самой роскошной Акуры, за что ещё будут штрафовать мобильные камеры и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Самый роскошный кроссовер Acura, каким ещё штрафам обучат передвижные камеры в Москве, очень «чёрная» спецсерия Lada Vesta, 64-летний Porsche по рекордной цене, который продают в России, и другие события четверга, 15 октября 2020 года.

Марка Acura представила кроссовер MDX четвёртого поколения, который стал крупнее, технологичнее и роскошней, а также получил «горячую» версию Type S. Пока машина носит статус прототипа, но продажи вседорожника стартуют уже в начале следующего года.

В Москве мобильные комплексы видеофиксации обучат определять до 50 новых нарушений. Помимо проезда на красный и выезда на встречную полосу, в этом списке значится и статья 6.3 КоАП — «Нарушение законо­датель­ства в области обеспечения санитарно-эпидемио­логического благополучия населения».

АвтоВАЗ объявил о начале продаж новой «дизайнерской» модификации Vesta Cross Black в кузовах седан и универсал. От прочих вариантов исполнения новинка отличается чёрными акцентами в оформлении кузова и интерьера.

Один из первых спорткаров Porsche в мире появился в продаже на Авто.ру. Открытая версия Porsche 356 A собрана в 1956 году, при этом утверждается, что у автомобиля всего один владелец.

Марка Mitsubishi представила рестайлинговую модель Eclipse Cross. Взгляните на обновлённый кроссовер с перера­ботанными блоками «двухэтажной» головной оптики и изменённой компоновкой салона.

Audi представила спецверсию купе TT RS под названием 40 Years of Quattro, посвящённую юбилею одноимённого ралли-кара. Внешне автомобиль стилизован под болид Audi Sport Quattro S1, на котором знаменитый Вальтер Рёрль победил в гонке Пайкс-Пик 1987 года.

С 1 января в России начнут действовать новые правила учёта дорожно-транспортных происшествий. Некоторые аварии перестанут попадать в официальную статистику — и это её изменит. Разбираемся, как считают аварии в России сейчас и что будет по-другому в следующем году.

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