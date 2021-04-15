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Штраф за шины не по сезону, самый роскошный электро-Мерседес и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Комментарий МВД, будут ли штрафовать за шины не по сезону с 1 июня, самый роскошный Мерседес на батарейках, какие версии Kia Ceed лишились в России многорычажной подвески и другие события четверга, 15 апреля 2021 года.

Российское МВД опровергло скорое введение штрафов за использование на автомобиле резины не по сезону. Ранее сообщалось, что такая ответственность может быть введена уже 1 июня.

Mercedes-Benz представил свой полностью электрический седан EQS. Это «зелёный» аналог представительского S-класса, разработанный исключительно как электромобиль. Продажи начнутся с двух версий: 450+ и 580.

Компания Audi представила компактный электрический кроссовер Q4 e-tron и его версию кросс-купе Q4 e-tron Sportback. Новинкам обещаны три варианта силовых установок, запас хода до 520 километров и продвинутые интерьерные опции.

Kia Ceed для России со сменой модельного года пережила технический «даунгрейд»: модель с базовым двигателем теперь оснащается полузависимой задней подвеской вместо прежней «многорычажки».

Продолжительный дрифт на купе BMW 6 серии привёл к пожару. Как пишет 78.Ru, водитель спорткара довольно долго крутил «пончики» на парковке возле футбольного стадиона «Сибур Арена», а в итоге лишился автомобиля.

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