Исчезновение Крузака, новый корейский электрокроссовер и другие события дня

Компания Toyota объявила о прекращении приёма заказов на внедорожник Land Cruiser 200 в Японии. Как передаёт издание BestCarWeb, сделано это в преддверии появления на рынке нового поколения Крузака, которое планируется представить в мае. Приобрести внедорожник в России пока ещё можно.