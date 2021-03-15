Исчезновение Крузака, новый корейский электрокроссовер и другие события дня
Редакция Авто.ру
Почему Toyota прекратила принимать заказы на Land Cruiser 200 в Японии, как выглядят новейший электрокроссовер Kia и «красивые» госномера за 20 миллионов долларов, возвращение «Нивы» в Британию и другие события понедельника, 15 марта 2021 года
Компания Toyota объявила о прекращении приёма заказов на внедорожник Land Cruiser 200 в Японии. Как передаёт издание BestCarWeb, сделано это в преддверии появления на рынке нового поколения Крузака, которое планируется представить в мае. Приобрести внедорожник в России пока ещё можно.
Компания Kia представила фотографии и некоторые подробности о своём электрическом вседорожнике EV6. Новинка стала первым носителем внешности, выполненной в рамках новой дизайнерской философии Opposites United. Так будут выглядеть все будущие модели Kia.
Универсал Volvo V70 выставлен на продажу в американском штате Нью-Йорк за 20 миллионов долларов. Этот автомобиль является самым дорогим Volvo в мире. Дело в том, что вместе с машиной продаётся и уникальный регистрационный знак...
В Великобритании запустили сайт lada4x4.co.uk, на котором сообщается о скором возобновлении поставок внедорожника Lada Niva Legend в страну. На главной странице сайта также названа дата прекращения выпуска классической «Нивы».
Модельная линейка Lada снова подорожала — уже во второй раз в нынешнем году. В среднем увеличение цены, по данным издания «Лада.Онлайн», составило 2%. Теперь в России не осталось Лад дешевле полумиллиона рублей.
Рассказываем, как изменилась «новая» Lada Niva и кому она подойдёт в XXI веке...