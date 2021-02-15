Видео с новым Кашкаем, продажа самого дорогого в России Alfa Romeo и другие события дня

Один из суперкаров Alfa Romeo 8C Competizione выставили на продажу в России. Владелец из Москвы в объявлении на Авто.ру указал цену в 22 миллиона рублей. Для сравнения: за 18,5 миллиона рублей можно купить новый Bentley Continental GT V8 из наличия у одного из официальных дилеров.