Jaguar и Land Rover рассказали о планах тотальной электрификации

Видео с новым Кашкаем, продажа самого дорогого в России Alfa Romeo и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как будет выглядеть новый Nissan Qashqai, продажа редкого Alfa Romeo, который стоит дороже нового Bentley, очередной отзыв АвтоВАЗа и другие события понедельника, 15 февраля 2021 года.

Компания Nissan опубликовала видеотизер, посвящённый кроссоверу Qashqai нового поколения, где продемонстрировала некоторые детали его внешности. Вседорожник получит полностью переработанный интерьер и окончательно перейдёт на гибридные установки. Премьера новинки состоится 18 февраля.

Один из суперкаров Alfa Romeo 8C Competizione выставили на продажу в России. Владелец из Москвы в объявлении на Авто.ру указал цену в 22 миллиона рублей. Для сравнения: за 18,5 миллиона рублей можно купить новый Bentley Continental GT V8 из наличия у одного из официальных дилеров.

АвтоВАЗ обязал свои дилерские центры проверить педаль сцепления у 9112 автомобилей Lada Granta. Как пишет «Лада.Онлайн», неисправность педали может привести к блокированию дверей автомобиля. При этом останавливать продажи производитель не планирует.

В 2020 году на основании данных с камер автоматической фиксации Госавтоинспекция вынесла более 145,5 миллиона постановлений. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные МВД, это на 19,2% больше, чем в допандемийном 2019-м.

В рамках концепции «циркулярной экономики» население Финляндии призывают сдавать на специальные пункты жир, образующийся при жарке традиционных рождественских окороков. Жира, собранного за нынешние праздники, хватит, чтобы 17 раз объехать вокруг Земли.

До вступления в силу поправок в закон о техосмотре, которые обяжут по-настоящему приезжать автомобилистов на пункты ТО, а не покупать диагностические карты по серым схемам, осталось несколько недель. Разбираемся, что происходит.

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