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Цены нового Hyundai для России, первые фото рестайлинговой Лады и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Все цены на новую подорожавшую Hyundai Elantra, первое официальное фото обновлённого универсала Lada Largus, супердорогая Lada Vesta, роботакси от Amazon и другие события понедельника, 14 декабря 2020 года.

Компания Hyundai объявила стоимость седана Elantra нового поколения, который появится в продаже на российском рынке с двумя двигателями на выбор. Седану подготовили четыре варианта оснащения, включая посвящённый 30-летнему юбилею модели.

Опубликовано первое изображение универсала Lada Largus, пережив­шего рестайлинг: АвтоВАЗ поделился фото­графией Ларгуса в версии Cross с новой внеш­ностью. Помимо «лица» в фирменном стиле универсалу ещё и пере­работали интерьер, но подроб­ности пока держатся в секрете.

Один из официальных представителей тольяттин­ского завода в Екатерин­бурге выставил на продажу дора­ботанный образец Lada Vesta SW. Благодаря неоригиналь­ному обвесу и другому допол­нитель­ному оборудо­ванию стоимость универсала увеличилась почти на 400 тысяч рублей.

Стартап под названием Zoox, входящий в структуру концерна Amazon, продемон­стрировал серийный образец полностью авто­номного пассажир­ского авто­мобиля. На его базе плани­руется запустить несколько сервисов такси.

Попытка калифорнийской полиции снизить число магазинных краж при помощи переодетых полицейских обер­нулась спасением авто­мобиля от угона. Как сообщает CNN, преступники не распознали сотрудников полиции в Санта-Клаусе и эльфе.

Продолжаем рассказывать о самых необычных внедорож­никах, которые продаются на Авто.ру прямо сейчас. В двух первых частях речь шла о Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-класса, а теперь очередь дошла до Infiniti. Причём мы решили рассказать сразу о двух моделях — здоровяке QX80 (бывший QX56) и народном любимце QX70 (тот самый FX!).

В объявлениях дилеров наконец-то появились обновлённые Audi с пометкой «в наличии». Подробный тест Audi A4 или A5 мы ещё сделаем, а пока — несколько важных фактов по резуль­татам короткого знакомства с новинками на дорогах ближнего Подмосковья.

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