Цены нового Hyundai для России, первые фото рестайлинговой Лады и другие события дня
Редакция Авто.ру
Все цены на новую подорожавшую Hyundai Elantra, первое официальное фото обновлённого универсала Lada Largus, супердорогая Lada Vesta, роботакси от Amazon и другие события понедельника, 14 декабря 2020 года.
Компания Hyundai объявила стоимость седана Elantra нового поколения, который появится в продаже на российском рынке с двумя двигателями на выбор. Седану подготовили четыре варианта оснащения, включая посвящённый 30-летнему юбилею модели.
Опубликовано первое изображение универсала Lada Largus, пережившего рестайлинг: АвтоВАЗ поделился фотографией Ларгуса в версии Cross с новой внешностью. Помимо «лица» в фирменном стиле универсалу ещё и переработали интерьер, но подробности пока держатся в секрете.
Один из официальных представителей тольяттинского завода в Екатеринбурге выставил на продажу доработанный образец Lada Vesta SW. Благодаря неоригинальному обвесу и другому дополнительному оборудованию стоимость универсала увеличилась почти на 400 тысяч рублей.
Стартап под названием Zoox, входящий в структуру концерна Amazon, продемонстрировал серийный образец полностью автономного пассажирского автомобиля. На его базе планируется запустить несколько сервисов такси.
Попытка калифорнийской полиции снизить число магазинных краж при помощи переодетых полицейских обернулась спасением автомобиля от угона. Как сообщает CNN, преступники не распознали сотрудников полиции в Санта-Клаусе и эльфе.
Продолжаем рассказывать о самых необычных внедорожниках, которые продаются на Авто.ру прямо сейчас. В двух первых частях речь шла о Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz
В объявлениях дилеров наконец-то появились обновлённые Audi с пометкой «в наличии». Подробный тест Audi A4 или A5 мы ещё сделаем, а пока — несколько важных фактов по результатам короткого знакомства с новинками на дорогах ближнего Подмосковья.