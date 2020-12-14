Цены нового Hyundai для России, первые фото рестайлинговой Лады и другие события дня

Продолжаем рассказывать о самых необычных внедорож­никах, которые продаются на Авто.ру прямо сейчас. В двух первых частях речь шла о Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-класса, а теперь очередь дошла до Infiniti. Причём мы решили рассказать сразу о двух моделях — здоровяке QX80 (бывший QX56) и народном любимце QX70 (тот самый FX!).