Новый кроссовер Volkswagen, который появится в России, авария на полмиллиона долларов и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит новый компактный кроссовер VW Taos, который будет продаваться в России, рублёвые цены на Rolls-Royce Ghost нового поколения, рекорд на российском авторынке, авария элитных машин стоимостью не менее полумиллиона долларов и другие события среды, 14 октября 2020 года.
Компания Volkswagen представила новый компактный кроссовер Taos, который займёт на рынке США позицию на ступень ниже модели Tiguan и заменит собой уходящий из страны Golf. Уже известно, что построенный на модульной платформе MQB вседорожник будет продаваться и в России.
Марка Volkswagen представила Golf GTI Clubsport — самую мощную версию хэтчбека Golf на данный момент. Новинка получила 300-сильный мотор, доработанные подвеску и тормоза. Добавлен режим Special, настроенный специально для трассы Нюрбургринг.
Компания Rolls-Royce анонсировала в России продажи седана Ghost нового поколения, показанного 1 сентября. Цена стандартной версии седана составит 23 миллиона рублей, а удлинённая версия Ghost Extended оценена на 2 миллиона дороже.
В сентябре 2020 года российский рынок подержанных автомобилей усилил рост и установил новый рекорд: зарегистрированы 565 тысяч машин — на 24,2% больше, чем годом ранее. Сентябрьский результат стал лучшим за последние 5 лет, опередив показатель июля.
Британская полиция опубликовала фото аварии с роскошными автомобилями Lamborghini Urus и Rolls-Royce Ghost стоимостью не менее полумиллиона долларов. Причина столкновения неизвестна, так как виновник с места ДТП сбежал. Однако он оставил на месте происшествия свои документы.
Когда-то Volvo всерьёз боролась с Chevrolet Corvette и Jaguar E-Type, а её оружием было купе P1800, которое дебютировало почти одновременно с британской двухдверкой. Рассказываем о семи главных фактах из жизни скандинавской «зажигалки», которую недавно решили возродить.