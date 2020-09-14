Изменения в ПДД, фото заброшенного КБ АЗЛК с прототипами и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Какие поправки в ПДД подготовил Минтранс, все цены обновлённого седана Kia Rio для России, фото прототипов в заброшенном конструкторском бюро АЗЛК и другие события понедельника, 14 сентября 2020 года.
Российский Минтранс подготовил проект поправок в Правила дорожного движения. Запланированные нововведения касаются правил остановки и стоянки, тонировки стёкол автомобилей и режима перевозки пассажиров на автобусах.
Обнародован полный прайс-лист на рестайлинговую версию седана Kia Rio. Стоимость базовой комплектации выросла незначительно, но цены на средние и топовые исполнения увеличились на десятки тысяч рублей. В открытой продаже модель появится 1 октября.
Пользователь соцсети ВКонтакте опубликовал изображения заброшенного конструкторского бюро в Ивановской области, которое ранее входило в структуру АЗЛК. По косвенным признакам можно заключить, что именно здесь разрабатывали мотоколяску «Кинешма».
Шпионские снимки интерьера седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения появились в Сети за две недели до премьеры. Официальная премьера новинок состоится 29 сентября.
Альянс Hyundai-Kia разрабатывает полноразмерный рамный внедорожник, который станет конкурировать с моделями Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. Новинка будет представлена на рынках Австралии, Ближнего Востока и России.
Голосование за лучшую машину августа на Авто.ру завершено! С большим отрывом победителем стало купе Chevrolet Camaro 1972 года выпуска с пробегом 72 тысячи километров.
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