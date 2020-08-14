Видео аварии стоимостью 4 миллиона долларов и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Авария с участием Bugatti Chiron и Porsche 911, новый кроссовер Kia для России, новые наказания для автохулиганов, Астон Мартин, простоявший в гараже 30 лет, конкурент Тигуана от GAC и другие события пятницы, 14 августа 2020 года.
Авария с участием гиперкара Bugatti Chiron и суперкара Porsche 911 произошла на перевале Сен-Готард в Швейцарии. В столкновении пострадали ещё несколько машин. В Сети опубликовали видео и фотографии с места ДТП.
Продажи кроссовера Kia Sorento нового поколения в России начнутся в четвёртом квартале 2020 года. Рассказываем, с какими двигателями его можно будет купить.
В Австралии в продаже появилось редчайшее купе Aston Martin DB4 1960 года, которое некогда принадлежало бывшему руководителю британской компании Дэвиду Брауну.
Среднеразмерный кроссовер GAC GS5 появится в продаже в сентябре. Новинка поборется за покупателей с Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.
Компания Ford отметила день рождения легендарного Бронко, создав пять концепт-каров на базе возрождённого внедорожника и кроссовера Bronco Sport.
В Госдуме готовят поправки в КоАП, ужесточающие наказание за мелкое хулиганство, в том числе и с использованием автомобиля. За повторное хулиганство за рулём предложили лишать водительских прав.
Дети подвели родителей с повязкой на глазах к красному Ferrari 458 Spider, усадили их в автомобиль и лишь затем разрешили открыть глаза. Реакция была соответствующей — подарок их потряс. А главу семейства растрогал до слёз.
Фургоны и минивэны не обязательно должны быть скучными и утилитарными. Сделали для вас подборку крутых модификаций коммерческих машин, которые используются различными спецслужбами.
Кто и как будет продавать автомобили в ближайшие десятилетия? Такие, как Илон Маск, или нас ждут новые герои? Какими они будут? Новая публикация в рубрике про «Будущее».