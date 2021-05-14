Ограничение на въезд в Сочи, самая роскошная Аркана для России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Зачем власти хотят ограничить въезд иногородних машин в Сочи, как выглядит Lada Largus с высокой крышей, сколько будет стоить самый роскошный кроссовер Renault Arkana в России и другие события пятницы, 14 мая 2021 года.
Законодательное собрание Краснодарского края выступило с предложением ограничить въезд и передвижение по территории Сочи иногороднего транспорта в период летнего курортного сезона. Депутаты опасаются, что машинам тут просто не хватит места.
На странице «Проект Карелия» во ВКонтакте появились изображения новой модификации пассажирского универсала Lada Largus, которую готовит фирма «ВИС-Авто»: модель получит надстройку на крыше. Образец такого Ларгуса уже отправлен в НАМИ для прохождения испытаний.
Смена модельного года для российской версии кросс-купе Renault Arkana ознаменовалась появлением новой, самой дорогой версии, которая займёт место прежней лимитированной Edition One. Исполнение Prime предлагается только с 1,3-литровым турбомотором.
На портале Bring a Trailer выставили на продажу очень редкий спорткар Nissan Skyline GT-R. Он в кузове седан и относится к лимитированной серии из 200 машин. Несмотря на эксклюзивность, машина ушла всего за 1,6 миллиона рублей.
Временный дефицит бензина на АЗС в юго-восточных штатах США заставил местных жителей активно закупаться топливом впрок. Они используют для этого самую разную тару, включая совершенно неподходящую. Как минимум один автомобиль по этой причине уже сгорел.
Если у роскоши и есть граница, то до неё, кажется, ещё никто не дотянулся. Не верите? Семь следующих машин — прямое доказательство того, что если кто-то сделал что-то шикарное, то обязательно найдётся тот, что предложит вариант ещё шикарнее. И зачастую модернизация выходит за границы здравого смысла. Смотрите сами!