Ограничение на въезд в Сочи, самая роскошная Аркана для России и другие события дня

Если у роскоши и есть граница, то до неё, кажется, ещё никто не дотянулся. Не верите? Семь следующих машин — прямое доказательство того, что если кто-то сделал что-то шикарное, то обязательно найдётся тот, что предложит вариант ещё шикарнее. И зачастую модернизация выходит за границы здравого смысла. Смотрите сами!