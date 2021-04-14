Каким будет новый Land Cruiser, Лада-беспилотник и другие события дня
Редакция Авто.ру
Новые подробности о будущем Toyota Land Cruiser 300, первые фото обновлённого Kia Cerato, новинка от Audi для России, фиаско нового Сандеро на краш-тестах и другие события среды, 14 апреля 2021 года.
Подразделение Gazoo Racing, отвечающее в Toyota за особые варианты исполнения серийных машин, построит «заряженный» Land Cruiser 300. Такой Крузак получит обозначение GR-S и окажется самым дорогим, но при этом всё же лишится восьмицилиндрового мотора.
Компания Kia опубликовала первые изображения седана K3, известного на других рынках как Forte, а в России продающегося под именем Cerato. Четырёхдверка обзаведётся доработанной в новом фирменном стиле внешностью, новыми медиавозможностями и расширенным комплексом водительских ассистентов.
В столичной Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова началась эксплуатация первого беспилотника на базе отечественного автомобиля. Lada Vesta с системой автономного управления заменила собой беспилотный Ford, который больница использовала осенью прошлого года.
Российский офис компании Audi открыл онлайн-приём заказов на новую Audi A3. Модель доступна в двух типах кузова, но только с одним силовым агрегатом — 150-сильным турбомотором, и только в специальном «приветственном» исполнении Young&Drive по цене от 2 490 000 рублей.
Организация EuroNCAP обнародовала результаты очередной серии краш-тестов. Среди участников были новый Dacia Sandero Stepway (в России модель известна под брендом Renault), Volkswagen ID.4 и родственная ему Skoda Enyaq iV. Румынский хэтчбек набрал лишь две звезды из пяти возможных.
Всем вроде бы хорош среднеразмерный кроссовер — особенно такой, как Volkswagen Tiguan. Не слишком большой, но вместительный, достаточно мощный, отлично управляется и опциями не обделён. Но это всё до момента, когда надо отвезти на дачу по-настоящему большую компанию.