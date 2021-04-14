Вышел новый трейлер «Форсажа 9», в котором показали фуру-бронепоезд

Каким будет новый Land Cruiser, Лада-беспилотник и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Новые подробности о будущем Toyota Land Cruiser 300, первые фото обновлённого Kia Cerato, новинка от Audi для России, фиаско нового Сандеро на краш-тестах и другие события среды, 14 апреля 2021 года. 

Подразделение Gazoo Racing, отвечающее в Toyota за особые варианты исполнения серийных машин, построит «заряженный» Land Cruiser 300. Такой Крузак получит обозначение GR-S и окажется самым дорогим, но при этом всё же лишится восьмицилиндрового мотора.

Компания Kia опубликовала первые изображения седана K3, известного на других рынках как Forte, а в России продающегося под именем Cerato. Четырёхдверка обзаведётся доработанной в новом фирменном стиле внешностью, новыми медиавозможностями и расширенным комплексом водительских ассистентов.

В столичной Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова началась эксплуатация первого беспилотника на базе отечественного автомобиля. Lada Vesta с системой автономного управления заменила собой беспилотный Ford, который больница использовала осенью прошлого года.

Российский офис компании Audi открыл онлайн-приём заказов на новую Audi A3. Модель доступна в двух типах кузова, но только с одним силовым агрегатом — 150-сильным турбомотором, и только в специальном «приветственном» исполнении Young&Drive по цене от 2 490 000 рублей.

Организация EuroNCAP обнародовала результаты очередной серии краш-тестов. Среди участников были новый Dacia Sandero Stepway (в России модель известна под брендом Renault), Volkswagen ID.4 и родственная ему Skoda Enyaq iV. Румынский хэтчбек набрал лишь две звезды из пяти возможных.

Всем вроде бы хорош среднеразмерный кроссовер — особенно такой, как Volkswagen Tiguan. Не слишком большой, но вместительный, достаточно мощный, отлично управляется и опциями не обделён. Но это всё до момента, когда надо отвезти на дачу по-настоящему большую компанию.

Какая новость, по-вашему, была сегодня самой интересной? Голосуем!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение