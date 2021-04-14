Каким будет новый Land Cruiser, Лада-беспилотник и другие события дня

Всем вроде бы хорош среднеразмерный кроссовер — особенно такой, как Volkswagen Tiguan. Не слишком большой, но вместительный, достаточно мощный, отлично управляется и опциями не обделён. Но это всё до момента, когда надо отвезти на дачу по-настоящему большую компанию.