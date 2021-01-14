Фото совершенно новой «Нивы», самый дорогой лимузин в России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит «Нива» будущего из 2024 года, сколько стоит самый дорогой в России лимузин, продажа очень дорогого распиленного кузова от старой Ferrari и другие события четверга, 14 января 2021 года.
В рамках большой пресс-конференции Renault, на которой анонсирован стратегический план развития всех брендов, входящих в альянс, было показано первое изображение концепта Lada Niva Vision. Серийная модель внедорожника выйдет в 2024 году.
На Авто.ру появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Maybach Pullman S 650. Новый седан с кузовом длиной 6,5 метра и 12-цилиндровым мотором оценён продавцом в стартовые 58 миллионов рублей (без учёта скидок) — это самый дорогой лимузин марки Мерседес, который можно купить в России.
Входящая в Groupe Renault марка Dacia анонсировала совершенно новую модель — кроссовер сегмента С. Пока он существует только в виде концепта под названием Bigster — взгляните на его первые изображения.
С 15 января АвтоВАЗ перестанет комплектовать седан и универсал Lada Vesta двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 122 л.с. — самым мощным мотором в линейке. Реформа совпадёт по времени с повышением цен практически на всю модельную линейку Lada.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился в продаже необычный лот — остов Ferrari 250 GT работы Pininfarina, выпущенной в 1958 году. К кузову прилагаются также ветхие сиденья и некоторые элементы отделки салона.
Мы нашли восемь интересных проектов на базе ГАЗ-21: от купе и кабриолета с Lambo-дверьми до дикого хот-рода и коммунистического китча на агрегатах Porsche.
Легендарность некоторых двигателей марок Toyota и Nissan известна по всему миру. Ведь каждый третий, а то и каждый второй дрэговый снаряд или дрифтовый корч несут на борту какой-нибудь JZ или RB. Однако эти агрегаты попадают не только под капоты гоночных машин — иногда их можно встретить в куда более неожиданных автомобилях. Например, этих.