Фото совершенно новой «Нивы», самый дорогой лимузин в России и другие события дня

Легендарность некоторых двигателей марок Toyota и Nissan известна по всему миру. Ведь каждый третий, а то и каждый второй дрэговый снаряд или дрифтовый корч несут на борту какой-нибудь JZ или RB. Однако эти агрегаты попадают не только под капоты гоночных машин — иногда их можно встретить в куда более неожиданных автомобилях. Например, этих.