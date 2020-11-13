Мощнейший Ferrari без крыши, сильно подешевевший в России Porsche и другие новости дня

Дорожные камеры в Москве стали ещё умнее и теперь будут ловить водителей даже за использование телефона во время движения (1500 рублей), а также за непристёгнутый ремень безопасности (1000 рублей). Разбираемся и рассказываем, как новая система будет работать и как оспорить её выводы.