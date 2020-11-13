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Мощнейший Ferrari без крыши, сильно подешевевший в России Porsche и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит новый флагманский родстер Ferrari, на сколько подешевели в России электрокары Porsche, Renault с гигантским дверным проёмом, «битва биллбордов» от тольяттинских таксистов и другие события пятницы, 13 ноября 2020 года.

Компания Ferrari рассекретила открытую версию своего нынешнего флагмана SF90 Stradale с 1000-сильной гибридной установкой. Благодаря способности разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды гиперкар с жёстким складным верхом претендует на звание самого динамичного спайдера на планете.

Первый электрокар компании Porsche получил российское Одобрение типа транспортного средства. Теперь у компании есть официальное право продавать лифтбек Taycan в нашей стране, и по этому поводу в Porsche пересмотрели цены.

Компания Renault представила третье поколение коммерческой модели Kangoo. Вместе с ней дебютировал Renault Express: машина такая же по концепции, но проще по реализации и наполнению.

На улицах Тольятти развернулась настоящая война креатива по образцу схваток, которые периодически устраивают автогиганты наподобие Mercedes-Benz и BMW. Но на этот раз в умении рифмовать слова и цифры при помощи рекламных щитов упражняются местные операторы такси.

Компания Volkswagen устроила в китайском Шэньчжэне масштабное световое шоу в честь выхода на местный рынок электро­кроссовера ID.4. Объёмные фигуры, изображения кроссовера и рекламные слоганы рисовали в воздухе подсвеченные беспилотники.

Дорожные камеры в Москве стали ещё умнее и теперь будут ловить водителей даже за использование телефона во время движения (1500 рублей), а также за непристёгнутый ремень безопасности (1000 рублей). Разбираемся и рассказываем, как новая система будет работать и как оспорить её выводы.

Решили составить для вас большой гид по самым мощным автомобилям всех популярных брендов. В первой части рассказываем о 10 марках, названия которых начинаются с латинских букв от A до C.

В России появился новый кроссовер под названием Chery Tiggo 7 Pro. Что это — особая версия, новая модель или автомобиль следующего поколения? Выясняем на примере топ-комплектации стоимостью менее 1,7 млн рублей, что уже само по себе звучит привлекательно.

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