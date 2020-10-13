Новые инструкции для гаишников, электрический Мерседес круче Гелика и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Разъяснение главы ГИБДД по штрафу за непропуск пешеходов, электрокроссовер Mercedes-Benz выше Гелика, продажа почти новой «копейки» ВАЗ 1974 года, обновлённый седан Honda Accord и другие события вторника, 13 октября 2020 года.
Начальник ГИБДД России Михаил Черников направил в региональные подразделения ведомства инструкции для инспекторов, регламентирующие порядок применения штрафов за непропуск пешеходов на «зебрах».
Компания Mercedes-Benz показала новую версию кроссовера EQC, подготовленную для бездорожья. Это — третий автомобиль в линейке 4x4² после доработанных Gelandewagen и внедорожного универсала E-класса All-Terrain.
На Авто.ру выставлен на продажу седан ВАЗ-2101, появившийся на свет в 1974 году. Почти за полвека автомобиль проехал всего 8500 километров и до сих пор сохранил чёрные номерные знаки с белыми символами советского образца.
Honda представила рестайлинговый седан Accord в США. Все варианты модели обзавелись доработанной внешностью и усовершенствованной медиасистемой, моторам обновили программное обеспечение, а из списка трансмиссий исчезла механическая коробка.
Итальянская компания Aznom Automotive опубликовала эскизы интерьера роскошного внедорожного седана Palladium, который сами разработчики именуют «не имеющим аналогов». Он окажется четырёхместным, но получит сплошной диван сзади вместо раздельных кресел.
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