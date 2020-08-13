Электрический кроссовер от Hyundai: первое видео

Самая экстремальная «скорая помощь» из России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Самая экстремальная машина скорой помощи, первый в истории универсал BMW M3, отзыв Геликов в России, видео застрявшего танка и другие события четверга, 13 августа 2020 года.

Снегоболотоход «Шаман» с колёсной формулой 8х8 в медицинском варианте — это место для водителя, четырёх медиков, двух пациентов и всего необходимого оборудования. А ещё он сможет проехать в те места, куда не ведут вообще никакие дороги.

BMW подтвердила выпуск первого серийного универсала M3, опубликовав официальный тизер модели в своём Инстаграме. Новинка может выйти в течение двух лет.

Вслед за базовым седаном Hyundai Elantra нового поколения, вышедшим в марте, корейская марка представила его «горячий» вариант — N Line. Новинка обзавелась более мощным турбомотором и не только.

Компания Mercedes-Benz четвёртый раз с начала года отзывает автомобили в России. На этот раз под акцию попали внедорожники G-класса, у которых обнаружили неисправ­ность блокировки дифференциала.

Немецкое тюнинг-ателье Posaidon, занимающееся доработкой автомобилей Mercedes-Benz, прокачало внедорожник AMG G 63 нового поколения. После этого его динамика сравнялась с показателями суперкаров.

Американские военные на танке М1 Abrams проезжали через через небольшой овраг и умудрились застрять. Посмотрите, как его потом вытаскивали.

В прошлый раз мы рассказали о самых шокирующих обвесах, которые предлагают ателье со всего мира. Сегодня же мы приоткроем дверь и окунёмся внутрь безумнейших интерьеров.

Докажите, что электромобили застали (или достали?) вас всерьёз. Попытайтесь сделать в тесте как можно меньше ошибок. Справитесь?

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