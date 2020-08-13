Самая экстремальная «скорая помощь» из России и другие новости дня

Снегоболотоход «Шаман» с колёсной формулой 8х8 в медицинском варианте — это место для водителя, четырёх медиков, двух пациентов и всего необходимого оборудования. А ещё он сможет проехать в те места, куда не ведут вообще никакие дороги.