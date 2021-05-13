Скрытые проверки ГИБДД, Lada Granta с новым мотором и другие события дня

Компания Tesla объявила о замораживании операций с криптовалютой: фирма перестала принимать биткоины в оплату за свои электрокары. Илон Маск у себя в твиттере объяснил это заботой об экологии. На фоне заявления курс биткоина просел сразу на 15%, однако позже выровнялся.