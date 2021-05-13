Посмотрите, как электро-Хаммер лазает по американским скалам

Скрытые проверки ГИБДД, Lada Granta с новым мотором и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Что такое скрытые проверки ГИБДД, какой мотор АвтоВАЗ начал ставить на Lada Granta, падение биткоина после заявления главы Tesla, новый суперкар для Роналду и другие события четверга, 13 мая 2021 года.

ГИБДД для повышения безопасности дорожного движения начала проводить так называемые скрытые проверки. Инспектора станут чаще дежурить около мест с повышенной аварийностью, применяя для этого патрульные машины без опознавательных знаков.

АвтоВАз приступил к установке на Lada Granta нового 1,6-литрового восьмиклапанного мотора с обозначением 11182. Это более мощная и тяговитая модификация двигателя 11186.

Компания Tesla объявила о замораживании операций с криптовалютой: фирма перестала принимать биткоины в оплату за свои электрокары. Илон Маск у себя в твиттере объяснил это заботой об экологии. На фоне заявления курс биткоина просел сразу на 15%, однако позже выровнялся.

В официальном твиттере Scuderia Ferrari появилась фотография, запечатлевшая знаменитого футболиста в компании болида Формулы-1, а также гонщиков Шарля Леклера и Карлоса Сайнса-младшего. Визит Роналду в Маранелло связан с покупкой редкого спайдера Ferrari Monza SP2.

Столичный дептранс в своём телеграм-канале опубликовал данные по эвакуации дорогих автомобилей с начала весны. Таких оказалась 1000 штук, включая по два Роллс-Ройса и Lamborghini.

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение