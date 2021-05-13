Скрытые проверки ГИБДД, Lada Granta с новым мотором и другие события дня
Редакция Авто.ру
Что такое скрытые проверки ГИБДД, какой мотор АвтоВАЗ начал ставить на Lada Granta, падение биткоина после заявления главы Tesla, новый суперкар для Роналду и другие события четверга, 13 мая 2021 года.
ГИБДД для повышения безопасности дорожного движения начала проводить так называемые скрытые проверки. Инспектора станут чаще дежурить около мест с повышенной аварийностью, применяя для этого патрульные машины без опознавательных знаков.
АвтоВАз приступил к установке на Lada Granta нового 1,6-литрового восьмиклапанного мотора с обозначением 11182. Это более мощная и тяговитая модификация двигателя 11186.
Компания Tesla объявила о замораживании операций с криптовалютой: фирма перестала принимать биткоины в оплату за свои электрокары. Илон Маск у себя в твиттере объяснил это заботой об экологии. На фоне заявления курс биткоина просел сразу на 15%, однако позже выровнялся.
В официальном твиттере Scuderia Ferrari появилась фотография, запечатлевшая знаменитого футболиста в компании болида Формулы-1, а также гонщиков Шарля Леклера и Карлоса Сайнса-младшего. Визит Роналду в Маранелло связан с покупкой редкого спайдера Ferrari Monza SP2.
Столичный дептранс в своём телеграм-канале опубликовал данные по эвакуации дорогих автомобилей с начала весны. Таких оказалась 1000 штук, включая по два Роллс-Ройса и Lamborghini.