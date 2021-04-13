Уязвимость процедуры техосмотра, «космический» Hyundai для России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как мошенники обходят ограничения новой системы техосмотра, когда в Россию привезут «космический» вэн от Hyundai, как выглядят обновлённый флагман Skoda и автомобиль, созданный при участии Alibaba, и другие события вторника, 13 апреля 2021 года.
ГИБДД заявила об отсутствии защиты фотографий автомобилей на пунктах ТО, которые нужно загружать в новую систему. Мошенники продолжают торговать диагностическими картами, несмотря на нововведения, а полиция уже заявила о возбуждении сотни дел.
Компания Hyundai официально представила минивэн Staria, призванный заменить собой нынешний H-1. Модель получит не только премиальные версии с раздельными креслами, но и грузопассажирские модификации с объёмом кузова до 5000 литров, а также два мотора на выбор.
Компания Skoda представила обновлённую модель флагманского вседорожника Kodiaq. Кроссовер получил доработанную внешность и ряд необычных опций, а также новый бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра: он заменит собой дизельный двигатель на Kodiaq RS.
Китайский бренд Zhiji Auto, который создан совместно концерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, поделился характеристиками своего первого электромобиля. Пятиметровый седан L7 в топовых комплектациях сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,9 секунды и проезжать до тысячи километров на одной зарядке. А в его салоне появились сразу четыре монитора.
На Авто.ру появилось очень необычное объявление: одним лотом в Москве продают коллекцию из 16 автомобилей Лада без пробега. За них просят 16 миллионов рублей.
Opel Astra шестого поколения представят уже в 2021 году. Появится ли эта модель в России — пока неизвестно. Мы изучили шпионские фотографии будущей новинки и попытались представить, каким получится новый хэтчбек.