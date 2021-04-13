Уязвимость процедуры техосмотра, «космический» Hyundai для России и другие события дня

Китайский бренд Zhiji Auto, который создан совместно концерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, поделился характеристиками своего первого электромобиля. Пятиметровый седан L7 в топовых комплектациях сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,9 секунды и проезжать до тысячи километров на одной зарядке. А в его салоне появились сразу четыре монитора.