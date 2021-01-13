Продажа уникальной «семёрки» ВАЗ, летающий Cadillac и другие события дня

Видеозапись странного поведения автопилота Tesla появилась в соцсетях. Ролик с вопросом «Простите меня, но что это значит?», адресованным Илону Маску, опубликовал пользователь Ovidiu Maciuc. На видео хорошо заметно, как бортовые сенсоры электрокара «видят» человека там, где его на самом деле нет.