Продажа уникальной «семёрки» ВАЗ, летающий Cadillac и другие события дня
Редакция Авто.ру
Новая «семёрка» ВАЗ 2007 года, которую нашли во Владимирской области, летающий Cadillac, юбилейный Porsche, самый пробочный город мира и другие события среды, 13 января 2021 года.
В городе Калязин Владимирской области выставили на продажу ВАЗ-2107 2007 года выпуска, пробег которого составляет всего 1000 километров. Автомобиль из объявления, размещённого на Авто.ру, оценён в 299 000 рублей.
В рамках выставки электроники CES компания Cadillac организовала онлайн-презентацию своих футуристических концептов, демонстрирующих идеи будущей мобильности. Помимо роскошного подобия полностью автономного такси марка обнародовала и персональное воздушное транспортное средство под названием Vertical Take-Off and Landing Drone.
Компания Porsche представила спецверсию своего самого доступного родстера, получившую название Boxster 25. Её выход приурочен к 25-летней годовщине с момента появления самого первого Boxster серии 986.
Навигационная компания TomTom опубликовала исследование трафика за 2020 год. С точки зрения влияния коронавирусных ограничений изучены нюансы дорожного движения в 416 городах 57 стран мира. Регионом с самыми загруженными дорогами названа Московская область.
Видеозапись странного поведения автопилота Tesla появилась в соцсетях. Ролик с вопросом «Простите меня, но что это значит?», адресованным Илону Маску, опубликовал пользователь Ovidiu Maciuc. На видео хорошо заметно, как бортовые сенсоры электрокара «видят» человека там, где его на самом деле нет.
Мы нашли девять занимательных памятников, посвящённых машинам: восемь существующих и один — пока ещё планируемый.