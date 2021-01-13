На аукционе продадут редчайший родстер «Летающая тарелка» в цвете British Racing

Продажа уникальной «семёрки» ВАЗ, летающий Cadillac и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Новая «семёрка» ВАЗ 2007 года, которую нашли во Владимирской области, летающий Cadillac, юбилейный Porsche, самый пробочный город мира и другие события среды, 13 января 2021 года. 

В городе Калязин Владимирской области выставили на продажу ВАЗ-2107 2007 года выпуска, пробег которого составляет всего 1000 километров. Автомобиль из объявления, размещённого на Авто.ру, оценён в 299 000 рублей.

В рамках выставки электроники CES компания Cadillac организовала онлайн-презентацию своих футури­стических концептов, демонстри­рующих идеи будущей мобиль­ности. Помимо роскошного подобия полностью автономного такси марка обнародовала и персональ­ное воздушное транспортное средство под названием Vertical Take-Off and Landing Drone.

Компания Porsche представила спецверсию своего самого доступного родстера, получившую название Boxster 25. Её выход приурочен к 25-летней годовщине с момента появления самого первого Boxster серии 986.

Навигационная компания TomTom опубликовала исследование трафика за 2020 год. С точки зрения влияния корона­вирусных ограни­чений изучены нюансы дорожного движения в 416 городах 57 стран мира. Регионом с самыми загруженными дорогами названа Московская область.

Видеозапись странного поведения автопилота Tesla появилась в соцсетях. Ролик с вопросом «Простите меня, но что это значит?», адресованным Илону Маску, опубликовал пользователь Ovidiu Maciuc. На видео хорошо заметно, как бортовые сенсоры электрокара «видят» человека там, где его на самом деле нет.

Мы нашли девять занимательных памятников, посвящённых машинам: восемь существующих и один — пока ещё планируемый.

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение