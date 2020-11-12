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Повышение цен на автомобили с 18 ноября, фото невиданных прототипов Porsche и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

На сколько подорожают автомобили Lada с 18 ноября, удивительные концепты Porsche, которые никогда не демонстрировались, изменение минимально допустимого возраста для получения водительских прав и другие события четверга, 12 ноября 2020 года.

18 ноября АвтоВАЗ в шестой раз с начала текущего года повысит цены на автомобили Lada. Подорожают все модели, кроме Lada Niva. О причине повышения не сообщается.

В Porsche официально заявили, что некоторое время назад работали над электрическим минивэном, суперспайдером в духе культового 550 Spyder, дорожной версией лемановского гибрида 919 и преемником этого прототипа. Ранее не демонстрировавшиеся концепты показаны в рамках виртуального «дня открытых дверей» дизайн-центра Porsche в Вайсахе.

МВД России готовит проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые изменяют некоторые аспекты подготовки водителей. За руль могут начать пускать уже с 17 лет, но только если рядом будет находиться «наставник».

На торги аукциона RM Sotheby’s выставили необычный суперкар Ford GT 2004 года выпуска. Автомобиль с номером кузова 02 является вторым из первых девяти серийных GT первого поколения, предназначенных для продажи сотрудникам Ford и членам их семей. За 16 лет с момента выпуска суперкар проехал всего 402 километра.

Финская компания Canatu представила систему обогрева светодиодных фар. Она призвана очищать оптику от наледи, повышая безопасность вождения в темноте. Ролик, демонстрирующий работу системы, компания разместила в своём YouTube.

Специально для тех, кому брутальность Toyota Land Cruiser, Hummer H1 и КамАЗа кажется недостаточной, мы собрали семь по-настоящему крутых предложений для устрашения городского трафика: от «Клеща» до танка «Гризли».

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