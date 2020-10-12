Патенты нового кроссовера для России, какой опции лишились Роллс-Ройсы и другие новости дня

В 1960 году с автомобильного завода в Запорожье сошли первые товарные экземпляры ЗАЗ-965, которому было суждено стать первым более-менее «народным» автомобилем СССР. Автомобиль знаковый, и только что ему исполнилось 60 лет. По этому случаю мы решили вспомнить особые и редкие «Запорожцы».