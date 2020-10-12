Патенты нового кроссовера для России, какой опции лишились Роллс-Ройсы и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Патенты нового Nissan X-Trail из базы Роспатента, автомобили Rolls-Royce оставили без популярнейшей опции в ЕС, автовоз с новыми кросс-купе Geely, замеченный в Москве, и другие события понедельника, 12 октября 2020 года.
Федеральный институт промышленной собственности РФ опубликовал изображения экстерьера кроссовера Nissan X-Trail нового поколения. Вседорожник дебютировал в начале лета в США под именем Rogue.
Компания Rolls-Royce больше не сможет комплектовать свои автомобили подсвеченной статуэткой «Духа экстаза» в Европе. Подсветка нарушает новые стандарты безопасности, принятые в ЕС. В Rolls-Royce уже пообещали вернуть деньги всем заказавшим эту опцию.
Автовоз с новейшими кросс-купе Geely Tugella, продажа которых официально пока не стартовала, был замечен на внутренней стороне МКАД. Партию машин доставили в столицу из Белоруссии.
На eBay выставлен на продажу уникальный кастомный проект Ratical Kiwi на базе седана Essex Super Six образца 1927 года. Просят за шестиколёсный автомобиль с 7,4-литровым двигателем 79 980 долларов, при этом новый Cayenne в США можно купить за 67 500 долларов.
Компания Skoda превратит электрокроссовер Enyaq iV в модельное семейство, состоящее из нескольких SUV. Одним из них станет кросс-купе. Издание Autocar опубликовало первые шпионские фото прототипа купеобразного Enyaq, замеченного на тестах.
В 1960 году с автомобильного завода в Запорожье сошли первые товарные экземпляры ЗАЗ-965, которому было суждено стать первым более-менее «народным» автомобилем СССР. Автомобиль знаковый, и только что ему исполнилось 60 лет. По этому случаю мы решили вспомнить особые и редкие «Запорожцы».