«Машины времени» в старом сарае, фото салона нового S-класса и другие новости дня
Редакция Авто.ру
«Машины времени», забытые в сарае на 39 лет, фотографии салона самого шикарного Мерседеса, двигатели роскошного корейского кроссовера для России и другие события среды, 12 августа 2020 года.
На продажу выставлены два спорткупе DeLorean
Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии интерьера седана S-класса следующего поколения (W223) и поделилась информацией о новых интеллектуальных помощниках модели. Рассекретят новинку в начале сентября.
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный кроссовер Genesis GV80. Судя по документу, на российском рынке он будет представлен с тремя двигателями.
Лифтбек Kia Stinger, выпускающийся четвёртый год, пережил первый рестайлинг. Процессом руководил бывший сотрудник BMW, Mercedes-Benz и Infiniti Карим Хабиб, который теперь возглавляет дизайнерский отдел корейской марки.
Bentley представила рестайлинговую версию топовой модификации Bentayga Speed. Это — быстрейший серийный кроссовер в мире. Модель с мотором W12 получила все обновления базовой версии, модернизированной в начале июля.
Марка Skoda опубликовала скетчи, раскрывающие внешность новой модели — электрокроссовера Enyaq iV, премьера которой состоится 1 сентября. Изображения показывают две модификации электрического кроссовера — стандартную и спецверсию Founder’s Edition.
Купе Mercedes-Benz S600 W140 звезды NBA Майкла Джордана выставят на онлайн-аукционе eBay. Взгляните на этот звёздный «шестисотый», которым владел легендарный баскетболист.
Недавно Гордон Марри, создатель McLaren F1, представил наследника своего неистового детища — суперкар Т.50. Вспоминаем 12 других, не менее гениальных машин знаменитого конструктора.