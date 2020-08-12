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«Машины времени» в старом сарае, фото салона нового S-класса и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

«Машины времени», забытые в сарае на 39 лет, фотографии салона самого шикарного Мерседеса, двигатели роскошного корейского кроссовера для России и другие события среды, 12 августа 2020 года.

На продажу выставлены два спорткупе DeLorean DMC-12, которые простояли в сарае 39 лет. Цена — 3,6 миллиона рублей за оба автомобиля. Примерно столько же в России стоит один новый седан Mercedes-Benz E-класса.

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии интерьера седана S-класса следующего поколения (W223) и поделилась информацией о новых интеллектуальных помощниках модели. Рассекретят новинку в начале сентября.

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный кроссовер Genesis GV80. Судя по документу, на российском рынке он будет представлен с тремя двигателями.

Лифтбек Kia Stinger, выпускающийся четвёртый год, пережил первый рестайлинг. Процессом руководил бывший сотрудник BMW, Mercedes-Benz и Infiniti Карим Хабиб, который теперь возглавляет дизайнерский отдел корейской марки.

Bentley представила рестайлинговую версию топовой модификации Bentayga Speed. Это — быстрейший серийный кроссовер в мире. Модель с мотором W12 получила все обновления базовой версии, модернизированной в начале июля.

Марка Skoda опубликовала скетчи, раскрывающие внешность новой модели — электрокроссовера Enyaq iV, премьера которой состоится 1 сентября. Изображения показывают две модификации электрического кроссовера — стандартную и спецверсию Founder’s Edition.

Купе Mercedes-Benz S600 W140 звезды NBA Майкла Джордана выставят на онлайн-аукционе eBay. Взгляните на этот звёздный «шестисотый», которым владел легендарный баскетболист.

Недавно Гордон Марри, создатель McLaren F1, представил наследника своего неистового детища — суперкар Т.50. Вспоминаем 12 других, не менее гениальных машин знаменитого конструктора.

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