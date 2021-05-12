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Роскошный универсал из Кореи, когда снимут с производства длинную «Ниву» и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит первый универсал корейского премиум-бренда Genesis, семи­местный VW Tiguan после обновления с матричными фарами, снимут ли с произ­водства длинную «Ниву» и другие события среды, 12 мая 2021 года.

Корейский премиальный бренд Genesis опубликовал изобра­жения серийного универсала G70 Shooting Brake, который на европей­ском рынке будет конкури­ровать с BMW 3 серии, Audi A4 и Mercedes-Benz C-класса в аналогичных кузовах.

Volkswagen представил рестайлинговую версию вседорож­ника Tuguan Allspace — длинно­базную моди­фикацию Тигуана. Вседорож­ник получил внешность в стили­стике модели со стан­дартной колёсной базой, новые медиа­технологии и расширенные возмож­ности отделки салона.

АвтоВАЗ летом завершит производство внедорожника Lada Niva Legend в пяти­дверном кузове после выполнения госзаказа. Об этом со ссылкой на собствен­ные источники пишет чешское издание Garaz.cz. Причина — в слабых продажах модели.

Столичный дептранс в своём Telegram-канале опубликовал список моделей машин, которые москвичи готовы сдавать в аренду в рамках нового сервиса «Рули». Среди них оказались Tesla Model 3, BMW i3, Toyota GT86.

На YouTube-канале Jay Drone появилось видео, запечат­левшее нынешний облик уникаль­ного проекта под названием Aerocivic. Его ещё во второй половине 2000-х построил энтузиаст аэро­динамики Майк Тёрнер, рассчиты­вавший с помощью новых кузовных деталей снизить расход топлива.

Даже если под рукой только болгарка, знакомый сварщик да совер­шенно обычная машина в качестве донора. Ведь главное — это идея! Посмотрите на семь примеров безумных превращений made in Russia!

Сегодня в Азии не стесняются просить больше 80 тысяч долларов за «конкурента» Майбаху, но, может быть, за китайскую машину вполне нормально отдать ещё больше? Мы заглянули на Авто.ру и нашли несколько любопытных предложений.

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