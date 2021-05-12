Роскошный универсал из Кореи, когда снимут с производства длинную «Ниву» и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит первый универсал корейского премиум-бренда Genesis, семиместный VW Tiguan после обновления с матричными фарами, снимут ли с производства длинную «Ниву» и другие события среды, 12 мая 2021 года.
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