Какой будет обновлённая Lada Vesta, необычный кроссовер от Citroen и другие события дня

С 1 марта техосмотр проводится по новым правилам, и без визита к оператору получить диагностическую карту уже не выйдет. Мы решили попробовать самостоятельно пройти диагностику по-новому, получить карту, а также рассказать, что изменилось в процедуре осмотра.