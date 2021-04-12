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Какой будет обновлённая Lada Vesta, необычный кроссовер от Citroen и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Подробности об обновлённой Lada Vesta, седан-кроссовер от Citroen, к чему привело подорожание парковок в Москве, видео необычной машины Джеймса Бонда и другие события понедельника, 12 апреля 2021 года.

В ходе рестайлинга Lada Vesta может обзавестись доработанной версией двигателя объёмом 1,8 литра увеличенной мощности и шестиступенчатой механической коробкой. При этом запуск массового производства Lada Vesta FL может быть отложен.

Компания Citroen представила новое поколение модели C5, которая сменила имидж. Теперь она позиционируется как гибрид седана, универсала и кроссовера с экзотическим дизайном. Citroen C5 X получил особо комфортные сиденья, новую версию фирменной подвески Advanced Comfort и набор продвинутых электронных решений.

В официальном телеграм-канале московского транспортного департамента появились несколько фотографий, призванных проиллюстрировать положительные изменения на парковках. Неделю назад ведомство изменило цены на пользование парковочным пространством и расширило зону платных стоянок.

Бренд Haval готовит кросс-купе F7x к рестайлингу, о чём свидетельствуют фото местного Министерства промышленности, которые публикует портал AutoHome. Вседорожнику доработают внешность и расширят возможности индивидуализации, но коснётся ли рестайлинг интерьера кросс-купе, пока неизвестно.

Британский блогер и механик Колин Фёрз опубликовал на YouTube видеоотчёт о своём новом творении — «машине Джеймса Бонда», построенной в домашних условиях, но снабжённой массой действующих шпионских аксессуаров. Автомобиль даже может работать как гриль для жарки мяса.

С 1 марта техосмотр проводится по новым правилам, и без визита к оператору получить диагностическую карту уже не выйдет. Мы решили попробовать самостоятельно пройти диагностику по-новому, получить карту, а также рассказать, что изменилось в процедуре осмотра.

Популярность русской «Нивы» сложно переоценить. Тольяттинский внедорожник побывал на всех континентах, включая Антарктиду, и примерил до полусотни различных образов. Решили вспомнить о самых неординарных воплощениях «Нивы», созданных с подачи зарубежных компаний и усилиями тюнеров-самоучек.

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