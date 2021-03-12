Чайка» по цене Ferrari, подорожание автомобилей Лада и другие события дня
Редакция Авто.ру
Самая дорогая советская «Чайка», которую можно купить на Авто.ру, очередное повышение цен на Лады с 15 марта, как выглядит и за сколько продают новую «девятку» ВАЗ, законсервированную почти 25 лет назад, и другие события пятницы, 12 марта 2021 года.
На Авто.ру размещено объявление о продаже седана ГАЗ-13 «Чайка» 1977 года выпуска. Дилер, специализирующийся на продаже редких и премиальных автомобилей, оценил машину в
АвтоВАЗ с 15 марта изменит цены на свои модели, сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилеров компании. Подорожают Lada Granta и Granta Cross, Lada Vesta, Xray и обновлённый Largus, а также всё семейство Niva, включая новую Niva Travel и классическую Niva Legend в обоих вариантах кузова.
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