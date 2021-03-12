Чайка» по цене Ferrari, подорожание автомобилей Лада и другие события дня

Знаете, что общего у универсалов и Кая Метова? Они всё ещё существуют в России, но о них почти никто не помнит. Что делать исполнителю бессмертного хита «Position 2» для возвращения былой популярности, мы не знаем. А универсалам надежду на успех оставляет Lada Largus — самый востребованный грузопассажирский бюджетник России. Мы поездили на шестидверке и готовы ответить на пять самых главных вопросов о ней.