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Чайка» по цене Ferrari, подорожание автомобилей Лада и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Самая дорогая советская «Чайка», которую можно купить на Авто.ру, очередное повышение цен на Лады с 15 марта, как выглядит и за сколько продают новую «девятку» ВАЗ, законсервированную почти 25 лет назад, и другие события пятницы, 12 марта 2021 года.

На Авто.ру размещено объявление о продаже седана ГАЗ-13 «Чайка» 1977 года выпуска. Дилер, специализирующийся на продаже редких и премиальных автомобилей, оценил машину в 15 990 000 рублей. И сейчас это самый дорогой экземпляр данной модели из тех, что продаются на Авто.ру.

АвтоВАЗ с 15 марта изменит цены на свои модели, сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилеров компании. Подорожают Lada Granta и Granta Cross, Lada Vesta, Xray и обновлённый Largus, а также всё семейство Niva, включая новую Niva Travel и классическую Niva Legend в обоих вариантах кузова.

Китайское министерство промышленности и информационных технологий стало источником изображений Honda Civic нового поколения в кузове седан, хотя сама компания Honda пока рассекретила только прототип. Судя по фото, особой разницы между ним и серийной версией не будет.

В России на продажу выставлена «капсула времени» — ВАЗ-2109 1997 года выпуска с пробегом 10 километров. Уникальный автомобиль оценили в 3 миллиона рублей — это сразу на 440 тысяч рублей больше стартовой цены нового хэтчбека Mercedes-Benz A-класса.

На YouTube-канале Warped Perceptions появился видеоотчёт о постройке необычного карта: вместо традиционного ДВС его снабдили компактным турбореактивным двигателем. Этот привод обычно применяется для авиационных моделей, но смог эффектно разогнать и карт — правда, максимально облегчённый.

В числе нелепых автомобильных происшествий инциденты, подобные этим, наименее курьёзны. Как правило, водитель пробивает стену высотного здания или многоуровневой парковки не ради шутки, а по большой невнимательности. Собрали сразу семь случаев, которые вопреки всему закончились «хэппи-эндом». Смотрите!

Знаете, что общего у универсалов и Кая Метова? Они всё ещё существуют в России, но о них почти никто не помнит. Что делать исполнителю бессмертного хита «Position 2» для возвращения былой популярности, мы не знаем. А универсалам надежду на успех оставляет Lada Largus — самый востребованный грузопассажирский бюджетник России. Мы поездили на шестидверке и готовы ответить на пять самых главных вопросов о ней.

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