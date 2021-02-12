Предупреждение ГИБДД по техосмотру, что американцы думают о советской «Волге» и другие события дня

Мы в курсе, что вы интересуетесь крутыми пикапами. А самые дикие модели из этой категории цените едва ли не выше спорткаров. И раз уж появление монстров вроде RAM TRX или Hennessey VelociRaptor собирает столько восторженных отзывов, почему бы не обратиться к обширному каталогу объявлений и не подыскать интересные экземпляры, которые можно купить прямо сейчас?