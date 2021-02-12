Предупреждение ГИБДД по техосмотру, что американцы думают о советской «Волге» и другие события дня
Редакция Авто.ру
В каких регионах России могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра, что известный американский блогер думает о советской «Волге», подорожание обновлённого Lada Largus и другие события пятницы, 12 февраля 2021 года.
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