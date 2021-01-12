Подорожание автомобилей Lada, новое наказание за блокирование дорог и другие события дня
Редакция Авто.ру
Когда и на сколько подорожают автомобили Лада, какое наказание ввели в УК РФ за блокирование дорог, автомобиль года в Северной Америке, «ходячий» катамаран-амфибия с Теслой внутри и другие события вторника, 12 января 2021 года.
15 января начнут действовать новые цены на автомобили Lada. Об этом сообщает портал Лада.Онлайн, в распоряжении которого появились обновлённые прайс-листы, полученные от дилеров АвтоВАЗа.
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Статья 267 Уголовного кодекса РФ теперь предусматривает ответственность за умышленное блокирование транспортных коммуникаций. Под эту статью может попасть, к примеру, сознательное перекрытие дороги машине скорой помощи.
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