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Подорожание автомобилей Lada, новое наказание за блокирование дорог и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Когда и на сколько подорожают автомобили Лада, какое наказание ввели в УК РФ за блокирование дорог, автомобиль года в Северной Америке, «ходячий» катамаран-амфибия с Теслой внутри и другие события вторника, 12 января 2021 года.

15 января начнут действовать новые цены на автомобили Lada. Об этом сообщает портал Лада.Онлайн, в распоряжении которого появились обновлённые прайс-листы, полученные от дилеров АвтоВАЗа.

Объявлены победители конкурса North American Car, Truck and Utility of the Year (NACTOY) в трёх категориях — среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов. Главный приз достался компании Hyundai, а два оставшихся ушли концерну Ford.

Статья 267 Уголовного кодекса РФ теперь преду­сматривает ответ­ственность за умышленное блоки­рование транспортных коммуникаций. Под эту статью может попасть, к примеру, сознатель­ное перекрытие дороги машине скорой помощи.

Итальянская дизайн-студия Lazzarini раскрыла проект крайне нестандартного катамарана. Он предоставляет комфорт люксовой яхты, у него на борту есть электромобиль, но самое главное — он способен выезжать на сушу.

Госавтоинспекция выступила с разъяснением, в каких ситуациях водители могут оставить место аварии без риска попасть под лишение прав. Всего таких вариантов четыре.

Разбираемся, можно ли полюбить очень недешёвый кроссовер и что, кроме цены, в нём настораживает.

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