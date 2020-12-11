10 самых угоняемых автомобилей в России, цены нового Тигуана и другие события дня

Далеко не каждому обеспеченному автовладельцу придёт в голову потратить много-много рублей на предметы из этой подборки. И вовсе не потому, что это дорого. Причина в другом: пользоваться любым из этих предметов в реальной жизни доведётся всего-то пару-тройку раз. Или вообще никогда.