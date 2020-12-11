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10 самых угоняемых автомобилей в России, цены нового Тигуана и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Список самых угоняемых автомобилей в России, обновившийся и подешевевший VW Tiguan, продажа уникального 10-летнего BMW X5 в броне и почти без пробега и другие события пятницы, 11 декабря 2020 года.

В России снижается частота угонов дорогих автомобилей на фоне роста криминальных эпизодов, связанных с моделями массового сегмента. Какие марки и модели интересуют угонщиков больше всего — рейтинг «АльфаСтрахования».

Дилерские центры марки Volkswagen в России открыли приём заказов на рестайлинговую версию кроссовера Tiguan. Вседорожник получил четыре уровня оснащения и четыре двигателя на выбор.

Необычный экземпляр BMW X5 в кузове Е70 выставил на Авто.ру продавец из Новокуйбышевска. Десятилетний внедорожник почти не ездил и обладает заводским бронированием VR6 по международной классификации. Такая версия называется X5 Security Plus.

В России открылся приём предзаказов на XT4 — самый доступный кроссовер марки Cadillac, конкурентами которого станут Lexus NX, Audi Q5 и Volvo XC60. В России автомобиль предложат в трёх вариантах комплектаций и с двумя моторами, среди которых первый в истории марки дизель.

Фотографии с шестидесятиметровой глубины, на которой проходит строящийся под центром Уфы автомобильный тоннель, опубликованы в Сети. Работы по созданию тоннеля номинально ведутся уже 30 лет, но были возобновлены после 13-летнего перерыва только в январе.

Далеко не каждому обеспеченному автовладельцу придёт в голову потратить много-много рублей на предметы из этой подборки. И вовсе не потому, что это дорого. Причина в другом: пользоваться любым из этих предметов в реальной жизни доведётся всего-то пару-тройку раз. Или вообще никогда.

Honda CR-V на домашнем рынке обновили год назад, но версия для России была готова только нынешней осенью. И почти сразу появилась в продаже. Что изменилось в кроссовере и за сколько его можно купить прямо сейчас? Рассказываем.

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