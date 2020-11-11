Новые требования к автомобильной аптечке, фото большого BMW на батарейках и другие новости дня

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: что можно будет из неё убрать, а что придётся добавить, как выглядит мощнейший шестиколёсный пикап в мире, первые фото флагманского электрокроссовера от BMW и другие события среды, 11 ноября 2020 года.