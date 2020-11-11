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Новые требования к автомобильной аптечке, фото большого BMW на батарейках и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: что можно будет из неё убрать, а что придётся добавить, как выглядит мощнейший шестиколёсный пикап в мире, первые фото флагманского электрокроссовера от BMW и другие события среды, 11 ноября 2020 года.

В России утвердили новый состав аптечки для автомобилистов. Впервые в набор включили одноразовую медицинскую маску, при этом комплектовать аптечку бактерицидными пластырями больше не требуется.

Американская фирма Rezvani представила экстремальный пикап под названием Hercules.  Построенный на базе Jeep Gladiator шестиколёсник  стоит минимум четверть миллиона долларов и назван самым мощным пикапом в мире.

Компания BMW представила прототип кроссовера iX, которому предстоит стать техно­логиче­ским флагманом электро­направления бренда. Новинка отправится на конвейер во второй половине 2021 года.

Компания Mercedes-Benz объявила, что четырёхдверное купе AMG GT 63 S побило рекорд прохождения культового автодрома Нюрбургринг, установ­ленный Porsche Panamera Turbo S. Рекорд в классе представитель­ских машин принадлежал компании из Цуффен­хаузена всего три месяца.

АвтоВАЗ объявил о появлении у «подогретого» седана Lada Vesta Sport новой опции: теперь машину можно заказать в двухцветной окраске кузова.

Компания Porsche продолжает показывать «скрытые сокровища» своей дизайн-студии — проекты, никогда ранее не представленные вживую. Очередным таким автомобилем стал прототип, с которым компания изучала возможности беспилотного вождения.

Автомобильные тизеры полны досадной неправды. Свежим примером истин­ности утверждения «ваши ожидания — ваши проблемы» стал внедорожный седан Aznom Palladium, который показали на днях. Мы вспомнили ещё несколько примеров расхождений виртуального образа машин с реальным.

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