Автокладбище под Красноярском и другие новости дня

У нас на тесте двухлитровый Audi A7 с базовой ценой в 4 285 000 рублей. По меркам подобных автомобилей эту сумму не назвать заоблачной — так что же тормозит «семёрку»? Разбираемся с этим вопросом во всех подробностях.