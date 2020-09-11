Автокладбище под Красноярском и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Кладбище машин под Красноярском, отмена платы в общественном транспорте, продажа армейского «японского Хаммера», запуск производства Lada Black и другие события пятницы, 11 сентября 2020 года.
В Сети появился фоторепортаж с одной из спецстоянок Красноярского края. Побывав на территории стоянки, очевидец обнаружил на ней множество брошенных автомобилей, включая дорогие иномарки.
Обновлённый проект транспортной стратегии, подготовленный Минтрансом РФ, предусматривает введение бесплатного проезда в общественном транспорте к 2035 году. Взамен в те же сроки все категории дорог могут сделать платными.
Знаменитый внедорожник Toyota Mega Cruiser военного происхождения выставлен на продажу сервисом Craigslist. Автомобиль 2001 года выпуска не проехал и 70 000 километров и, по уверениям продавца, находится в прекрасном состоянии.
На АвтоВАЗе стартовало производство моделей в новой комплектации Black. Всего в «чёрной» линейке будет три модели. Первыми запустили седан Lada Vesta Cross и версию универсал Vesta SW Cross. За ними выйдут Xray Cross и внедорожник 4х4 Urban.
Компания Lexus рассказала об изменениях для спорткупе RC F к 2021 модельному году. Главным приобретением модели стала новая спецсерия Fuji Speedway Edition, которую выпустят тиражом 60 автомобилей.
Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Теперь водителям, которых страховщик посчитает выгодными для себя, полис будет стоить ещё дешевле, а рискованным — дороже. Но как это будет работать в реальности?
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