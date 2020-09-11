Прокачанный Grand Cherokee Trackhawk выставили в дрэге против Chevrolet Corvette

Автокладбище под Красноярском и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Кладбище машин под Красноярском, отмена платы в общественном транспорте, продажа армейского «японского Хаммера», запуск производства Lada Black и другие события пятницы, 11 сентября 2020 года.

В Сети появился фоторепортаж с одной из спецстоянок Красноярского края. Побывав на территории стоянки, очевидец обнаружил на ней множество брошенных автомобилей, включая дорогие иномарки.

Обновлённый проект транспортной стратегии, подготовленный Минтрансом РФ, преду­сматри­вает введение бесплатного проезда в общественном транспорте к 2035 году. Взамен в те же сроки все категории дорог могут сделать платными.

Знаменитый внедорожник Toyota Mega Cruiser военного происхождения выставлен на продажу сервисом Craigslist. Автомобиль 2001 года выпуска не проехал и 70 000 километров и, по уверениям продавца, находится в прекрасном состоянии.

На АвтоВАЗе стартовало производство моделей в новой комплектации Black. Всего в «чёрной» линейке будет три модели. Первыми запустили седан Lada Vesta Cross и версию универсал Vesta SW Cross. За ними выйдут Xray Cross и внедорожник 4х4 Urban.

Компания Lexus рассказала об изменениях для спорткупе RC F к 2021 модельному году. Главным приобрете­нием модели стала новая спецсерия Fuji Speedway Edition, которую выпустят тиражом 60 автомобилей.

Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Теперь водителям, которых страховщик посчитает выгодными для себя, полис будет стоить ещё дешевле, а рискованным — дороже. Но как это будет работать в реальности?

У нас на тесте двухлитровый Audi A7 с базовой ценой в 4 285 000 рублей. По меркам подобных автомобилей эту сумму не назвать заоблачной — так что же тормозит «семёрку»? Разбираемся с этим вопросом во всех подробностях.

Какая новость пятницы была самой интересной? Голосуем!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение